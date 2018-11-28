Зианджа про стосунки з батьками: Їм за мене соромно

Відео: Зианджа. Зе Інтерв'юер (youtube.com/Зе Інтерв'юер)

Неординарна українська співачка, учасниця Голосу країни 8 дівчина-трансгендер Зіанджа, яка брала участь у "Фабриці зірок" ще як Борис Апрель, зізналася, як батьки відреагували на її стиль життя і які у них зараз відносини. Вона довго не давала великих інтерв'ю, але для YouTube-проекту Анатолія Анатоліча Зе Інтерв'юер зробила виняток.

За словами Зіанджи, вона спілкується з батьками, але стосунки у них непрості.

Також дівчина зізналася, що не була в рідному селищі Чорноморське (Крим) вже 10 років, і додала, що найближчим часом не планує поїздки туди.

"Ми спілкуємося, але не кожен день. Ми не близькі, на жаль. Тому що вони закриті, вони дуже обмежені ментально, психологічно не відкриті до нових речей: до ЛГБТ, до самовираження, до того, щоб виділятися з натовпу", - говорить Зіанджа.

Фото: скріншот з YouTube / Зе Інтерв'юер

Артистка відзначила, що батьки соромляться її з-за свого оточення і консервативних поглядів.

"Мені здається... Я не впевнена, але мені здається, що батькам трохи соромно... Тому що їх, напевно, там засуджують, у них там все дуже консервативно. Люди мислять дуже дуалістично: чорне і біле, добро і зло, чоловік і жінка — нічого не може посередині бути. Тому, напевно, їх засуджують і їм за мене соромно. Чому ми з ними не часто спілкуємося? Тому що, по-перше, нам нема про що поговорити. По-друге, я думаю, вони мене трохи засуджують. Я виросла... Я рада, що виросла в родині, а не в інтернаті чи дитячому будинку. Спасибі! Я їм дуже вдячна за це. Але я виросла в дуже гомофобному середовищі, де була гомофобія, трансфобія, расизм, сексизм... Це важко", - зізналася вона.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

До речі, зараз Зианджа знаходиться в романтичних стосунках з іноземцем, який приїхав в Україну у бізнес-справах. За її словами, вони ще не оголосили себе парою, але вже сходили на п'ять побачень.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, співачка-трансгендер Зіанджа розповіла про перший роман.

Раніше повідомлялося, що українська співачка-трансгендер Зіанджа в соцмережах натякнула про свою самотність.

Також ми писали про те, що співачка-трансгендер Заанджа, раніше відома як Борис Апрель, показала спокусливу фігуру. Крім того, вона показала шанувальникам свої дитячі фото.

Відео: РБК-Україна