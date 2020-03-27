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Життя стане різнокольоровим: Лілія Ребрик сколихнула мережу потужною промовою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 14:47
Життя стане різнокольоровим: Лілія Ребрик сколихнула мережу потужною промовою
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поміркувати про те, як епідемія коронавіруса змінила світ

Лілія Ребрик, незважаючи на карантин, мужньо виходить на роботу і веде прямі ранкові ефіри програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Ведуча розповіла, як проходить знімальний процес в умовах епідемії та яких правил дотримується творча група. А сама теледіва блищить на екрані і намагається піднімати настрій шанувальникам хорошими новинами і корисними порадами, не даючи їм впасти в безодню депресії. На сторінці в Instagram вона написала надихаючу і потужну філософську промову і поділилася своїми думками з приводу непростої ситуації, що сколихнула звичний уклад життя людей по всьому світу.

Ведуча супроводила текст чорно-білим фото, на якому позує у вбранні з еко-шкіри з масивними сережками у вухах. Вона задумливо дивиться вперед і міркує про те, який урок має вивчити людство в умовах всесвітньої пандемії, а також закликає не падати духом і з оптимізмом дивитися в майбутнє.

"Тяжкий тиждень. Тяжкий місяць. Тяжкий початок весни. Рік, який є ятається. Ми всі в тривозі, у стресі через щоденні новини про Коронавірус. Хвороба, перед якою рівними опинилися всі: багаті і бідні, відомі і невідомі. Невидимий ворог. Він позбавив нас живого звичного життя, змусив зрозуміти якими яскравими можуть бути будні і.... змусив полюбити їх. Правду кажуть: ми цінуємо те, що втрачаємо. Та навіть попри такі песимістичні думки (які є у всіх нас, тут нема чого приховувати!) - пам'ятайте: усе міні, життя знову стані різнокольоровим, у нас попереду ще не одна весна! Просто зараз - поставте все на паузу, зосередьтесь на своєму здоров'ї і бережіть себе та своїх близьких! Ми переможемо!" - оптимістично закінчила свою промову ведуча.

Життя стане різнокольоровим: Лілія Ребрик сколихнула мережу потужною промовою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях під постом набралося чимало коментарів від шанувальників Лілії. Одні хвалили її ефектний образ, інші – дякувала за золоті слова.

  • Дуже правильно написано
  • Всім міцного здоров'я! Прорвемося!
  • Розкішна жінка
  • Така красуня
  • Sexy lady
  • До мурах по шкірі! Спасибі за слова підтримки та мотивацію не опускати руки і не сумувати
  • Лілечка, дуже правильні слова! Всім здоров'я, бережіть близьких і рідних
  • Спасибі за правильні слова,за підтримку,за впевненість у майбутньому!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала ідеальний діловим лук в сукні з ефектною деталлю – текстильним поясом-баскою.

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