Щаслива Джамала в повітряному вбранні зарядила позитивом на вихідні

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла, що у неї був дуже насичений тиждень

У Джамали останнім часом досить напружений графік - співачка з'їздила в Лондон, де захоплювала стильними нарядами на прогулянках по місту, а також працювала над новим цікавим проектом, деталі якого поки що тримає у секреті. Минулий тиждень теж видався у артистки дуже насиченим, про що вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

При цьому у Джамали відмінний настрій - адже знімок був зроблений в п'ятницю! Співачка опублікувала яскравий знімок, на якому зображена в довгому ніжно-блакитному повітряному платті. Ефектний образ вона доповнила фіолетовими кросівками. Зазначимо, що стильний наряд - від українського дизайнера Лілії Пустовіт.

Знаменитість забралася на бордюр і весело розкинула руки, щасливо сміючись. Вона докладно розповіла фанатам, що встигла зробити за минулий робочий тиждень.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Настрій — нарешті п‘ятниця. Тиждень був мега насиченим. Одразу після закриття фестивального сезону я продовжила роботу над піснями, дуетами і новим цікавим викликом (на жаль, не можу поділитися деталями). Влаштувала справжній медійний забіг. Встигла провести казковий фотосет. Результатами якого вже незабаром поділюся з вами. Тим часом ми з командою активно готуємося до великого Всеукраїнського туру "10". А далі: зустрічі з креативними режисерами, записи у студії, концерт у суботу в Білій Церкві. Друзі, дякую вам, що слідкуєте. Далі більше А як пройшов ваш тиждень? Пишіть у коментарях, що плануєте на вихідні", - поділилася Джамала.

Фолловери виконавиці поспішили залишити свої відгуки такому позитивному фото.

Яке кайфове фотооо, я посміхнулася

Завжди в польоті!Вищий пілотаж!!! Джамала,так тримати!)

Ви як пташка, плаття, як крила.

Дуже чекаємо Вас у нас в Білій Церкві. Думаю буде круто

Боже, яке гарне фото. Без слів Красуня

Ві неймовірна

Джамала, Ви мене надихаєте! Все щиро, чесно та дуже талановито!

Красуня і розумниця!!! Сама порядна серед зірок. Люблю!

Джамала ти наша гордість ми тебе любимо

Як красиво! Ти завжди позитив! Спасибі Тобі!

Джамала, ви дуже гарна, і дуже красиво і душевно співаєте, спасибі вам величезне за красу

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком. Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою. При цьому пост Джамали був присвячений темі 1 вересня. Співачка зазначила, що її сина також чекає в майбутньому хвилювання першокласника.

Також Джамала прогулялася по території середньовічного замку в Лондоні і поділилася барвистими кадрами.