"Життя одне": Слава з НеАнгелів в купальнику захопила нескінченними ногами

Слава Камінська з групи НеАнгели влаштувала собі яскраві і веселі канікули у компанії друзів. Артистка вже встигла прогулятися по Каннам, де "вигуляла" стильний наряд в горошок, який вигідно підкреслив її витончені форми, після чого вирушила у подорож на яхті вздовж мальовничого Лазурного узбережжя Франції.

На новому знімку на своїй Instagram-сторінці Слава продемонстрировапа розкішну фігуру, а також задумалася про життя і його радощі і випробування. На яскравому фото співачка позує на яхті в злитному червоному купальнику, стоячи під великим червоним прапором і весело розкинувши руки. Завдяки ракурсу кадру трохи знизу ноги знаменитості здаються просто-таки нескінченними!

"На моєму тілі багато татуювань і кожна з них має для мене величезне значення. Скоро з'явиться нова. Коли в твоєму житті з'являються нові емоції, які несуть в собі позитив навіть у спогадах, хочеться якось зафіксувати цей стан, щоб кожен раз згадувати у важкі хвилини, що бувають яскраві моменти в житті заради яких ми живемо. Життя одне і рано чи пізно це стає ідеологією. Не важливо що для усвідомлення можливо доведеться пройти через багато випробувань. Я думала, що мене складно здивувати, але людям властиво помилятися. Люблю сильно, хоч і бачу вас всіх тільки в нашому загальному чаті. Маленький відрізок мого життя, який вже до щастя не стерти! скучааааааааюююююююю", - поділилася емоціями Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фолловери засипали артистку компліментами, а також дякують за надихаючі слова.

Любимка моя. Ці нескінченні ноги

Струнка лань

Все неодмінно буде добре! Головне щоб близькі були здорові та завжди поруч а ноги так, ну у мене майже такі ж

True

Ти прекрасна!

Струнка. Нехай у твоєму житті таких моментів буде якомога більше

Чарівна, лю!не нудьгуй,життя прекрасне...все в переди

Богиня. Обажаю!!!! Ви діамант!!! Надихаєте

Все буде добре у тебе я точно знаю,ти прекрасна!

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в купальнику екстремально подолала свій страх. Співачка сиганула у воду прямо з борту яхти, причому висота судна була досить значною.

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів влаштувала масштабну підготовку до зими і приміряла розкішні шубки.