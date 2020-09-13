Живі спогади: Фреймут поділилася рідкісним архівних фото з донькою і розкрила її дитячі таємниці

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча згадала про першу поїздку в Італію зі старшою донькою

Ольга Фреймут нещодавно перемогла коронавірус, який не завадив їй взяти участь у Танцях з зірками 2020, правда, разом з партнером Іллею Падзиной (який теж виявився зараженим COVID-19 )вона репетирувала на самоізоляції й виходила в ефір дистанційно. Ольга рідко ділиться сімейними фото, тому її шанувальники з задоволенням розглядають подібні знімки. Так, вона опублікувала в Instagram архівний кадр з стршей донькою Златою Мітчелл.

На фото Ольга в жіночому світлій сукні. А маленька Злата завзято позує і посміхається в камеру. Мама і донька тоді разом поїхали в Італію, це була їх перша поїздка разом.

"На світлині мені 27 років, Златі – 4. Це наша перша подорож до Італії. Ми тоді винайняли машину, їздили собі з донечкою різними містами, щоночі зупинялися в іншому готелі. У Вероні Злата просила написати на "стіні кохання" ім'я улюбленої собаки Батчера; у Пізі ми ніяк не могли зрозуміти, як ця коса вежа не падає додолу... З нами ще їздила уявна подруга Золоти, Сінка... У неї було зелене волосся і золоті зуби. Живі спогади, які ніколи не втратять терміну дії і краси", - написала Ольга.

Ольга Фреймут показала рідкісне архівне фото з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники ведучої зазначили, що молодша дочка Євдокія дуже схожа на старшу сестру.

Хотіла написати як Євдокія схожа на Злату

Які ви гарні

Красуня

Шалено красиві

Зовсім не змінилися. Така ж молода і гарна

Таке теплі фото!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки під час номеру на "Танцях з зірками 2020".