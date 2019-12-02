Живу на два континенти: Каменських зізналася, завдяки чому вже вдруге стала "Співачкою року"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських вже другий рік поспіль стає "Співачкою року" за версією M1 Music Awards

Настя Каменських, яка першою серед українських артистів вийшла на міжнародний рівень і підкорила Латинську Америку, другий рік поспіль визнана "Співачкою року" за версією головної музичної премії країни M1 Music Awards. Крім того, співачка також отримала статуетку в номінації "Червона рута" спільно з радіостанцією "Русское радио Україна".

"Я безмежно вдячна своїй великій NKfamily, мої команді NICE2CU та кожному слухачеві, адже це наша спільна перемога. Ми разом отримали цю нагороду тут, ми разом підкорили Латинську Америку та радіочарти не лише в Україні, а у США, Канаді та Мексиці. І в нас ще багато попереду", - емоційно прокоментувала перемогу співачка.

Церемонію нагородження M1 Music Awards NK відкрила грандіозним і видовищним перфомансом "Elefante" із непередбачуваним фіналом - оркестровою версією пісні "Обіцяю" трьома мовами. На сцені одна за одною оживали локації з кліпу "Elefante", а артистка за виступ змінила кілька образів. Любов до себе справжнього - сучасна тенденція, а своєю масштабною феєрією NK, дівчина-космополіт, яка об'єднує культури, спонукає кожного шанувати розмаїття світу та любити себе таким, який ти є.

"Різнобарв'я світу мене захоплює. Я знайома з багатьма культурами, адже народилась в Україні, росла в Італії, багато гастролювала і зараз живу фактично на два континенти. І тепер я переконана, що зберегти це розмаїття можна лише любов'ю до самого себе. Обіцяйте бути неповторними та любити себе", - додала NK.

NK - ELEFANTE, M1 Music Awards 2019

Ідея номеру відобразилась й у виборі танцюристів: разом з Настею в перформансі взяли участь 15 артистів, кардинально різних і за типажем, і за жанром, в якому працюють. Номер вражає не тільки своєю видовищністю, але і масштабом роботи. Декорації та постановку готували два місяці. Стільки ж часу шили технологічно складні костюми. Для виготовлення тільки одного з образів NK витратили майже 400 метрів фатину. Над постановкою хореографії номера працював Олег Жежель, а декорації створив Олексій Обертинський. Режисер номера - Герман Ненов.

До речі, навіть поява NK на червоній доріжці M1 Music Awards вразила перформансом: суперстар постала в оновленому образі Pantera Negra у супроводі незвичних персонажів у яскравих костюмах з анімалістичнм принтом та технологічних окулярах з ініціалами NK. Ще одніє родзинкою образу стала маска артистки у виглляді пантери, спритність якої можна порівняти із блискавичним успіхом артистки в Латинській Америці.

Настя Каменських відкриває Україну світу. Свій трек "Elefante", в якому латинські ритми поєднали з українською сопілкою, вона презентувала у Мексиці, куди її запросили після фурору треку "Peligroso". Зараз "Elefante" сягнула вершини хіт-параду на радіо США, Канади і Мексики SiriusXM Venus. Крім того, пісня звучить на борту літаків американських авіаліній JetBlue і на популярному радіо iHeart. Варто зазначити, що кліп на пісню всього за кілька тижнів набрав майже 13 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, раніше Потап убив зворушливим визнанням і спекотним фото з Каменських.