Жити з тобою одне задоволення: Оля Полякова показала рідкісне фото чоловіка-іменинника

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зворушливо привітала коханого чоловіка в мережі

"Королева ночі" Оля Полякова нерідко показує в мережі своїх дочок і їх повсякденне життя, а от її чоловік з'являється в публікаціях співачки дуже рідко. У понеділок, 29 червня, чоловік артистки Вадим відзначив день народження і в честь цього та поділилася рідкісним знімком з коханим чоловіком і зворушливо привітала його в своєму Instagram.

На фото Вадим зображений в профіль, він сидить на човні з собачкою на руках. Полякова у публікації назвала найкращі якості чоловіка, які продовжують підкорювати її кожен день. А також зазначила, що якщо доньки будуть вибирати собі чоловіка, схожого на батька, то їм невимовно пощастить.

Оля Полякова ніжно привітала чоловіка з днем народження (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Це фото так відображає тебе, по виду лютий, але добрий всередині) сильний але м'який, твердий, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою одне задоволення?) Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою і увагою, любов'ю і компліментами! І якщо дівчата вибирають чоловіків , схожих на батька, то їм невимовно пощастить, хоча адже таких більше немає))) будь головне здоровий і сповнений сил! Скачи на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою ,плавай в затоці і люби нас! А ми поруч! з днем народження!" - душевно написала Суперблондинка

Нагадаємо, в минулому році Оля і Вадим Полякови відзначили 15-річчя з дня весілля. Вони розписалися в 2004 році. Пара виховує двох дочок — 15-річну Марію та 9-річну Алісу.

Користувачі мережі в коментарях засипали чоловіка співачки привітаннями і залишили багато теплих слів їх чудовій родині.

З іменинником

Як гарно сказано! Щастя вам і міцної, дружної родини!

Вітаю

як мило ,Олечко ви супер

Многая літа вашому чоловікові! Ви чудові і прекрасно доповнює один одного

Як красиво. З Днем народження Його)

Гарно написала !

Профіль Висоцького

Яке зворушливе привітання

Такі слова може сказати любляча і улюблена жінка!!! Круто! Дай Бог здоров'я і благополуччя Вашій родині. З Іменинником

Відчувається любов і повагу до чоловіка. Вітаю з іменинником! Щастя Вашій родині!

Такі слова дорогого коштують

Скріншот коментарів

Пізніше в розділі сториз зірка показала відеофрагменти з веселої вечірки, яку вона влаштувала чоловікові-імениннику. Ролик був опублікований на каналі My Glam Wish.

Раніше Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу - співачка постала з ірокезом на голові і в ланцюгах.

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Автор: Lite