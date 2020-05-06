Жити тут і зараз: Лілія Ребрик поділилася яскравими паризькими спогадами

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча закликала не відкладати мрії на потім, адже ніколи не знаєш, як все буде

Лілія Ребрик іноді виїжджає на зйомки до студії ранкового шоу "Ранок з Україною", дотримуючи всіх правил безпеки. Інший же час телеведуча проводить з чоловіком і доньками в заміському будинку - разом з дітьми вона готує смакоту, доглядає за садом і городом і не забуває про спорт. 6 травня артистка піддалася ностальгії, адже в цей день рік тому чоловік Андрій Дикий виконав її мрію і вони гуляли по Парижу.

Лілія поділилася мрійливими і задумливими кадрами зі студії, на яких вона позувала в подовженому смарагдовому піджаку на тлі стіни з зображенням Ейфелевої вежі. Ведуча прикрила очі і поринула у спогади про щасливий час з коханим в цьому романтичному місті!

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Показала Ребрик і кадри з самої поїздки, на яких вони з чоловіком позують на тлі справжньої вежі, п'ють каву і їдять круасани, цілуються і виглядають дуже щасливими. Вона подякувала коханому за виконання її мрії побувати в Парижі і закликала всіх не відкладати свої мрії і жити справжнім моментом.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові (@andrii_dykyi , чуєш це тобі) - що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки.

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Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами... Це вкрай важливо, особливо сьогодні - у Міжнародний день БЕЗ дієт. Тож - дівчата, гуляємо! МРІЄМО на повну. Як ми - стрункі і красиві - гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік. Про що мрієте зараз ви?" - поділилася позитивна ведуча.

Користувачі мережі подякували Лілії за позитив і мотивацію і погодилися з її словами, а також захопилися яскравими фото.

Які чудові слова) Ви - неймовірна!)

я також мрію поїхати до Парижу, і майже все склалося, але завадив карантин. Та я впевнена, що обовязково туди потраплю!!!)))

Любити себе ,це справді важливо.

Лілечка, це велике щастя, коли поруч є людина, яка як чарівник здійснює мрії! Це дуже-дуже здорово!

Які ж ви хорошенькине

Хай збуваються всі наші мрії!!!!

Золоті слова, наша гордість!Мрії збуваються!

Ліля, як ви праві!!! Не потрібно нічого відкладати на завтра, його може не бути...

Обожнюю твою життєрадісність і невичерпний позитив

Чиста правда

Лілечка, Ви прекрасні! Дякую за Ваші слова, висловлювання, думки! А окреме спасибі за фото з сім'єю!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала яскраві фото з дня народження молодшої доньки Поліни на карантині.