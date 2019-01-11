"Жити в кайф!": засмаглий Потап розсмішив мережу забавним фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поки одні українські зірки на відпочинку стрімко худнуть, інші від'їдаються після виснажливих новорічних корпоративів

Український співак і продюсер Потап опублікував позитивний знімок на тлі бірюзового моря на своїй Instagram-сторінці. Неабияк засмаглий виконавець показав своїм фанатам справжній "вологий пляжний движ", в червоних купальних трусах він грався на березі, і запечатлив себе в стрибку в позі морської зірки.

Фото: Морська зірка Потап (instagram.com/realpotap)

"Уй!", - всього двома літерами підписав Потап кумедний знімок і додав хештег - #vacay.

Фанати в коментарях припустили, що співак перебуває на одному курорті з Настею Каменських в Мексиці і побажали гарного відпочинку.

Скріншот: Коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Мексико - краса!! Гарного відпочинку",- оцінила mashunia2013.

"Красава", - написала yevheniia_smyrnova.

"Красунчик)) Гарного відпочинку", - побажав користувач kievskiekvartiry.

"Живіт трохи пригорів", - зазначила evgeniya_diamond07.

"Пузико! класний позитив", - прокоментував u.r.m7.

"Хороший", - зазначила elena_derk.

Підписники також зазначили, що зірковий виконавець набрав у вазі.

Скріншот: Коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)



"Ото наїв мамон", - констатував alex.nagornyy.



"Давно ходив в спортзал, сильно видно", - зауважив n.g2332.



"Тюлень)))))", - пожартував yura_sachenko.



"Ой, пузан, правильно! Жити в кайф! На ф*г цей зсж", - вважає dasha19_.

А ще вони порадили співакові бути акуратніше з пекучим мексиканським сонцем, і не забувати про засоби захисту.

Скріншот: Коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Хай тебе сметанкою помажут, згорів весь", - написала стурбована підписниця psina_sutulaiia.



"Пузико прикрий)))", - порадив shadrin_oleg_12



"Живіт трохи пригорів", - зазначила evgeniya_diamond07.

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Крім того, ми писали, що падчерка Потапа заінтригувала мережу знімком з дитиною та підписом, про поповнення в родині.