"Жити, а не боятися": Тіна Кароль розкрила секрети виховання сина

Шість років тому Тіна Кароль пережила страшне горе - смерть коханого чоловіка Євгена Огіра. Співачка залишилася одна з маленьким сином на руках і нещодавно зізналася, що в той важкий період її навіть відвідували думки про суїцид. Однак саме дитина допомогла зібратися і почати жити далі. В інтерв'ю програмі ЖВЛ артистка поділилася секретами виховання свого сина Веніаміна, якому зараз 10 років. Зазначимо, що хлопчик живе і навчається в Лондоні.

За словами Тіни, Веня - справжня копія батька. І чим старше він стає, тим більше він схожий на тата.

"Він - копія тата! У характері, поведінці, у виборі одягу і їжі. І обличчя... Він росте і я бачу обличчя свого чоловіка перед собою. Іноді щемить у серці, складно, але я пишаюся і тішуся", - зізналася виконавиця.

Фото: Тіна Кароль і Євген Огір (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кароль важливо виховати в сині самостійну і відповідальну людину. При цьому Веня вже зараз розуміє, що він — головна мамина опора.

"У нього є потенціал стати більш дорослим раніше. І це непогано. Мені потрібна опора, він знає про це. Я повинна підготовляти до життя раніше, ніж це роблять діти в Україні. І я знаю, що він нормально візьме на себе цю відповідальність, тому що у нього батько був таким", - каже Тіна.

Відео: Тіна Кароль про виховання сина (youtube.com/ЖВЛ)

Саме для розвитку самостійності вона відправила сина вчитися за кордон, де він живе окремо від мами. Вже кілька років Веніамін навчається в одній зі шкіл Лондона, однак і там не втрачає зв'язки з Україною.

"Він там вчиться, живе в українській родині. Вивчив колоритну українську мову - таку львівську. Він там навчився ходити в українську церкву, вивчив там гопак... У нього там України більше, ніж тут", — розповідає про життя сина Кароль.

Одне з основних правил виховання співачки — ніколи не бити дитину, хоча Тіна згадує, що іноді їй в дитинстві діставалося. Але вона проти насильства.

"Я отримувала нормально, вважаю це неправильним. Це якась слабкість інтелекту... Коли ви б'єте свою дитину ременем — це слабкість вашого інтелекту. Ви повинні пояснити різницю між одним або іншим. Без биття дитини ременем", - вважає артистка.

Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)

Вона впевнена, що діти повинні насолоджуватися життям, а не знаходитися у страху і під тиском.

"Якщо я рахую до трьох, то син знає, що три — це фінал. Звичайно, у нас є якісь "сутички". Але це все можна вирішити. Головне, щоб діти не відчували, що ви на них тиснете. Вони повинні знати, що вони — особистості. І прийшли в цей світ, щоб відкрити свою особистість. Жити, а не боятися!" - підсумувала Кароль.

Мама з сином часто спілкуються по відеозв'язку і при будь-якій можливості літають один до одного.

Нагадаємо, Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в розкішній сукні.На концерті "Вечірнього кварталу" в Києві вона блищала в чудовому вбранні.