Жирна і виглядаю на 45: дочка Віри Брежнєвої несподівано жорстко дала відсіч хейтерам

Старша донька Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман нещодавно показала фотосет в оливковому бікіні і засвітила на камеру свої форми. Після публікації кадрів, на неї накинулись хейтери, які розкритикували зовнішність і фігуру дівчини і залишили невтішні критичні коментарі під фотосетом в instagram. Засмучена Соня вирішила не залишати без уваги висловлювання недоброзичливців і зразу їм відповісти.

Дівчина опублікувала в "сторіз" ще один кадр в купальнику і написала все, що вона думає про неконструктивну критику у свою адресу.

"Спасибі всім, хто не полінувався написати під моїм останнім постом, що я жирна кобила, що я виглядаю на 45, і що у мене немає совісті. Мені дуже приємно. І я сподіваюся, що вам стало легко після того, як ви мені написали свою думку. За екраном всі такі сміливі. Спробуйте подивитися на себе в дзеркало і сказати собі таку гидоту. А то у нас всі такі ідеальні, молоді, совісні", - написала засмучена дівчина.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

До речі, знайти коментарі хейтеров під кадрами не представляється можливим. Мабуть, дівчина видалила колючі та образливі слова злостивців.

Раніше на сторінці Соні можна було знайти на кадри з її коханим Меттом Кенноном, але дівчина також вирішила їх приховати, хоча пара все ще разом, що можна легко відстежити за рідкими "сторіз" дівчини. Крім того, Метт залишив утішний коментар і під пікантними кадрами коханої в купальнику.

Нагадаємо, що в лютому Соня опублікувала яскравий кадр з Італії, на якому позувала на тлі мальовничих пейзажів.