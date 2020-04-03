Жили рік роздільно: Єфросиніна відверто висловилася про кризу в шлюбі

Оля Полякова провела 4 квітня прямий ефір з українською телеведучою. Маша Єфросиніна зважилася на відверті зізнання про своє особисте життя. Так, Маша не приховує, що одного разу була на межі розлучення зі своїм чоловіком — бізнесменом Тимуром Хромаєвим. У міні-інтерв'ю Поляковій Маша згадала про минулий сімейний конфлікт і розповіла подробиці.

Зазначимо, що співачка і телеведуча грали в гру "Правда або дія". Коли Маша обрала "правду", Полякова вирішила поцікавитися про сімейний конфлікт Єфросиніної та Хромаєва.

— За 18 років шлюбу хотіла ти розлучитися? Знаю, що хотіла... Скільки раз і коли останній раз? — запитує Полякова.

— Так, був у нас разок в 2013 році. Чесно кажучи, просто вирішили, що попереду ціле життя, що наші відносини вичерпали себе. Що у нас 8-річна дочка... І треба бути чесними один з одним і кожному займатися своїм життям. Ми жили роздільно рік... І зійшлися, зрозуміли, — відповідає Маша.

— А от чесно, ви розійшлися, щоб спробувати щось ще, — хитро посміхається Полякова, очевидно маючи на увазі відносини з іншими партнерами.

— Ні. Я виявилася якась супер гидлива жінка. Я почала нудьгувати, тужити за своїм запахом, з усього теплого... Ми розійшлися, бо нудно. Я хочу весь час свята, як і ти. Хлопець у мене дуже закритий, не романтичний. А я хочу, щоб розривалися труси в гуму кожен день. Ось так ось.

— Скажи, так ти порвала труси в гуму за цей рік? — сміється Полякова.

— Ні, я, як і всі, пірнула в роботу, — говорить Маша.

— Ага, зрозуміло. Ну коротше не розповіси нам ніякої піканщини.. Молодець. Я теж вважаю, що якщо нас застали ось так десь верхи. То треба сказати: “Ні! Цього не було ніколи. Тобі здалося", — жартує Оля.

— Оля, де ти в цій країні можеш загуляти верхи? Ось розкажи мені! В кожній дірці тебе знають! — дивується Єфросиніна.

— Абсолютно правда! Це абсолютна неможливість і десь навіть трагедія. Тому, може, в цьому секрет, що ми сидимо зі своїми чоловіками, — знову жартує Полякова.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Полякова вирішила трохи "вколоти" Машу і вивести її на ще більш відверту розмову про "ідеальної" сім'ї.

— Твоя ідеальна сім'я, ідеальні діти, ідеальний чоловік і відносини — це правда? Ну все так чудово. І на дієті ви сидите, і чоловік готує, і дитинка чиста і розумна, і ви гуляєте, не сваритеся, — запитує Полякова.

— Повна фігня, всі прекрасно знають, що він (ред. — чоловік) мене не балує ні подарунками, ні компліментами. Що він не романтик. А те, що ти бачиш, це ти бачиш. Так, я не готую! Я взагалі не ідеальна. Мене половина мужиків би з дому вигнала, бо я не готую. Я не така як ти. Ти он сири валяєш... Моя донька не хоче зніматися. Багато хто думає, що я її з'їла або ненавиджу, або б'ю. Тому те, що у мене чоловік готує, це великий подарунок мені за все, — розповідає Маша. — Я не вважаю, що потрібно нити в "інсті". Всі заходять в "інсту" посміятися. Я декларую почуття гумору. Хочу, щоб ми над проблемами сміялися. Коли мені погано, я не хочу цим поділитися, я переживаю все сама. Коли у нас з Тимуром сварки, я не вважаю, що я буду виносити це як різні блогерши. Мені соромно, коли люди обговорюють те, що їх пов'язує, в якомусь "пеклі підписників і хейта". Це нечесно по відношенню до прожитих років.