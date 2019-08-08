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Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 12:27
Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала розкішні форми на пікантних знімках

Слава Камінська з гурту "НеАнгели" нещодавно повернулася з Греції, де засмагала, купалася і релаксувала на острові Міконос. Співачка не втрималася і вирішила влаштувати собі на курорті професійний фотосет і навіть знайшла для цих цілей місцевого фотографа. Результатами спільних зусиль вона поділилася на сторінці в Instagram.

Для спекотної фотосесії зірка вибрала "леопардовий" бікіні, що вигідно підкреслило її соковиті форми – розкішні груди і тонку талію. Вона обперлася руками об борт басейну, тільки виринувши з води, а фотограф зловив вдалий ракурс і відобразив Славу в профіль.

Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

На іншому знімку Слава зображена з подругою Наталією, яка допомогла організувати їй подорож у Грецію і склала компанію на відпочинку. Дівчата також обрали локацією для зйомок басейн. На співачці – червоний купальник з чорними вставками, що пікантно оголив її пишний бюст.

Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції

Фото: Слава Камінська з подругою (instagram.com/babaslavka)

Гарячі знімки дуже сподобалися підписникам Слави. Вони вкотре повідомили їй, що захоплені її сексапільністю і харизмою.

Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

  • Слава ти як завжди прекрасна!
  • Гарна дівчина чарівна фея сексуальна прекрасна троянда
  • Фото супер!
  • Нереальна красуня!
  • Ви неймовірна!
  • Гарні дівчата, ух!
  • Фото просто бомба! Без слів
  • Супер! Неймовірні!
 

Скріншот коментарів

Раніше Слава з НеАнгелів вже публікувала деякі кадри з жаркої морської фотосесії. На одному зі знімків вона відображена в купальнику і капелюшку.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів з'явилася на обкладинці відомого глянцю. Співачка позувала в елегантному вбранні з яскравим шкіряним корсетом.

Слава з НеАнгелів в "хижому" бікіні роздражнила мережу гарячими фото "Леді на мільйон": прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті
Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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