Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції

Співачка показала розкішні форми на пікантних знімках
Слава Камінська з гурту "НеАнгели" нещодавно повернулася з Греції, де засмагала, купалася і релаксувала на острові Міконос. Співачка не втрималася і вирішила влаштувати собі на курорті професійний фотосет і навіть знайшла для цих цілей місцевого фотографа. Результатами спільних зусиль вона поділилася на сторінці в Instagram.
Для спекотної фотосесії зірка вибрала "леопардовий" бікіні, що вигідно підкреслило її соковиті форми – розкішні груди і тонку талію. Вона обперлася руками об борт басейну, тільки виринувши з води, а фотограф зловив вдалий ракурс і відобразив Славу в профіль.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
На іншому знімку Слава зображена з подругою Наталією, яка допомогла організувати їй подорож у Грецію і склала компанію на відпочинку. Дівчата також обрали локацією для зйомок басейн. На співачці – червоний купальник з чорними вставками, що пікантно оголив її пишний бюст.
Фото: Слава Камінська з подругою (instagram.com/babaslavka)
Гарячі знімки дуже сподобалися підписникам Слави. Вони вкотре повідомили їй, що захоплені її сексапільністю і харизмою.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Скріншот коментарів
Раніше Слава з НеАнгелів вже публікувала деякі кадри з жаркої морської фотосесії. На одному зі знімків вона відображена в купальнику і капелюшку.
До речі, Слава Камінська з НеАнгелів з'явилася на обкладинці відомого глянцю. Співачка позувала в елегантному вбранні з яскравим шкіряним корсетом.