Пекуча Слава з НеАгелів роздражнила мережу жаркими фото в бікіні з Греції

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала розкішні форми на пікантних знімках

Слава Камінська з гурту "НеАнгели" нещодавно повернулася з Греції, де засмагала, купалася і релаксувала на острові Міконос. Співачка не втрималася і вирішила влаштувати собі на курорті професійний фотосет і навіть знайшла для цих цілей місцевого фотографа. Результатами спільних зусиль вона поділилася на сторінці в Instagram.

Для спекотної фотосесії зірка вибрала "леопардовий" бікіні, що вигідно підкреслило її соковиті форми – розкішні груди і тонку талію. Вона обперлася руками об борт басейну, тільки виринувши з води, а фотограф зловив вдалий ракурс і відобразив Славу в профіль.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

На іншому знімку Слава зображена з подругою Наталією, яка допомогла організувати їй подорож у Грецію і склала компанію на відпочинку. Дівчата також обрали локацією для зйомок басейн. На співачці – червоний купальник з чорними вставками, що пікантно оголив її пишний бюст.

Фото: Слава Камінська з подругою (instagram.com/babaslavka)

Гарячі знімки дуже сподобалися підписникам Слави. Вони вкотре повідомили їй, що захоплені її сексапільністю і харизмою.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава ти як завжди прекрасна!

Гарна дівчина чарівна фея сексуальна прекрасна троянда

Фото супер!

Нереальна красуня!

Ви неймовірна!

Гарні дівчата, ух!

Фото просто бомба! Без слів

Супер! Неймовірні!

Скріншот коментарів

Раніше Слава з НеАнгелів вже публікувала деякі кадри з жаркої морської фотосесії. На одному зі знімків вона відображена в купальнику і капелюшку.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів з'явилася на обкладинці відомого глянцю. Співачка позувала в елегантному вбранні з яскравим шкіряним корсетом.