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Пекуча італійка: Настя Каменських підкорила утратрендовим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.08.2019 - 09:54
Пекуча італійка: Настя Каменських підкорила утратрендовим образом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка позувала в одному з невеликих містечок Середземнорського узбережжя

Потап і Настя Каменських продовжують демонструвати на фото безхмарний відпочинок на Сардинії. Пара вдень катається на яхті, купається і засмагає на кормі. А ввечері досліджує вулички невеликих портових містечок, якими буквально усипане все Середземноморське узбережжя. Настя щодня радує шанувальників "образом дня", публікуючи фото щоразу в новому вбранні. Її стріт-стайл луки для вечірніх променадів з коханим і друзями (артисти вирушили у відпустку в компанії соліста "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитиву) і його дружини, дизайнера одягу Анни Завгородньої) можна побачити на сторінці зірки в Instagram.

На цей раз співачка вибрала ультратрендовий ансамбль: легка блузка з принтом анималье "під зебру", джинсові шорти з високою посадкою, які зірка доповнила широким масивним поясом з металевою пряжкою.

Завершальним акородом образу стала сумочка з довгою бахромою і малюнком у вигляді зебри. З аксесуарів – великі сережки з каменем ультрамаринового кольору і витончені золоті браслети. Знімок був зроблений на фешенебельному курорті Порто-Черво на півночі Сардинії.

Пекуча італійка: Настя Каменських підкорила утратрендовим образом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Порто-Черво і дійсно приголомшливий", - залишила запис під фото на італійській Настя.

Шанувальники оцінили умінням Насті слідувати модним тенденціям і майстерно поєднувати їх між собою.

  • Ти мрія!
  • Просто красуня
  • Настя, яка ж Ви яскрава і стильна
  • Красива
  • Настя, красуня як завжди
  • Неймовірна
  • Настасья! Вас просто не впізнати
  • Яка крута
  • Настя, ти найкрасивіша на світі
  • Мені так подобається твій стиль! Пекуча італійка
  • Приголомшлива!
  • Яка крута сорочка, вперше звернула увагу на одяг, прям закохалася в неї
  • Найкрасивіша
  • Який лук красивий
  • Вау, красуня
  • Яскрава
  • Яка ви все таки красуня! Дуже талановита ще вам дуже йдуть ваші кучеряве волосся, я все життя мріяла про таке.
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських у білому бікіні підкорила апетитними формами.

Раніше Настя Каменських зачарувала трендовим образом на Сардинії. Співачка одягла короткий сарафан з блакитного деніму.

Гаряча красуня: Настя Каменських "хижому" бікіні відпочила на яхті "Тобі личить кохання Потапа": Каменських заворожила пронизливим фото з Франції
Новини України Настя Каменських
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