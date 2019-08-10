Пекуча італійка: Настя Каменських підкорила утратрендовим образом

Співачка позувала в одному з невеликих містечок Середземнорського узбережжя
Потап і Настя Каменських продовжують демонструвати на фото безхмарний відпочинок на Сардинії. Пара вдень катається на яхті, купається і засмагає на кормі. А ввечері досліджує вулички невеликих портових містечок, якими буквально усипане все Середземноморське узбережжя. Настя щодня радує шанувальників "образом дня", публікуючи фото щоразу в новому вбранні. Її стріт-стайл луки для вечірніх променадів з коханим і друзями (артисти вирушили у відпустку в компанії соліста "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитиву) і його дружини, дизайнера одягу Анни Завгородньої) можна побачити на сторінці зірки в Instagram.
На цей раз співачка вибрала ультратрендовий ансамбль: легка блузка з принтом анималье "під зебру", джинсові шорти з високою посадкою, які зірка доповнила широким масивним поясом з металевою пряжкою.
Завершальним акородом образу стала сумочка з довгою бахромою і малюнком у вигляді зебри. З аксесуарів – великі сережки з каменем ультрамаринового кольору і витончені золоті браслети. Знімок був зроблений на фешенебельному курорті Порто-Черво на півночі Сардинії.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Порто-Черво і дійсно приголомшливий", - залишила запис під фото на італійській Настя.
Шанувальники оцінили умінням Насті слідувати модним тенденціям і майстерно поєднувати їх між собою.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Настя Каменських у білому бікіні підкорила апетитними формами.
Раніше Настя Каменських зачарувала трендовим образом на Сардинії. Співачка одягла короткий сарафан з блакитного деніму.