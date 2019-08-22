"Жінка-загадка": Маша Єфросиніна вразила постільними фото в яскравому образі

Ведуча дала пораду своїм шанувальникам
Телеведуча Маша Єфросиніна не боїться здатися смішною чи приміряти який-небудь незвичайний образ - так, нещодавно вона розсмішила мережу перевтіленням в "касирку з 90-х", на фото в очі кидаються тіні насиченого синього кольору та рожева помада на губах.
А ось на нових знімках на своїй Instagram-сторінці артистка продемонструвала дуже ефектний і яскравий домашній наряд, при цьому вона позувала не де-небудь, а прямо в ліжку. На першому кадрі Маша прилягла на простирадла з задумливим виразом обличчя, а на другому вона зображена стоячи на ліжку.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
На ведучій - піжамні штани ніжно-блакитного кольору і ефектний домашній халат: зверху він чорний з вкрапленнями візерунків іншого кольору, а знизу обрамлений яскраво-синьої бахромою.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Єфросиніна також поділилася з фоловерами мудрими думками і порадою про те, як правильно провести вечір.
"Черговий день закінчується. І зараз, перед сном, вже неважливо яким він був - це вже минуле, і все, що повинно було статися, сталося! Найважливіше, що ти можеш зробити зараз для завтрашнього дня - це розслабитися, закрити очі і уявити те, чого тобі так давно хочеться. Ось побачиш , все, що ти уявиш - стане реальністю", - зазначила ведуча.
Підписники захопилися ефектним аутфитом Маші і подякували за її натхнення і відмінну пораду.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.
Раніше промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом - ведуча приміряла эффектне блакитне плаття.