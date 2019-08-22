"Жінка-загадка": Маша Єфросиніна вразила постільними фото в яскравому образі

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча дала пораду своїм шанувальникам

Телеведуча Маша Єфросиніна не боїться здатися смішною чи приміряти який-небудь незвичайний образ - так, нещодавно вона розсмішила мережу перевтіленням в "касирку з 90-х", на фото в очі кидаються тіні насиченого синього кольору та рожева помада на губах.

А ось на нових знімках на своїй Instagram-сторінці артистка продемонструвала дуже ефектний і яскравий домашній наряд, при цьому вона позувала не де-небудь, а прямо в ліжку. На першому кадрі Маша прилягла на простирадла з задумливим виразом обличчя, а на другому вона зображена стоячи на ліжку.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

На ведучій - піжамні штани ніжно-блакитного кольору і ефектний домашній халат: зверху він чорний з вкрапленнями візерунків іншого кольору, а знизу обрамлений яскраво-синьої бахромою.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна також поділилася з фоловерами мудрими думками і порадою про те, як правильно провести вечір.

"Черговий день закінчується. І зараз, перед сном, вже неважливо яким він був - це вже минуле, і все, що повинно було статися, сталося! Найважливіше, що ти можеш зробити зараз для завтрашнього дня - це розслабитися, закрити очі і уявити те, чого тобі так давно хочеться. Ось побачиш , все, що ти уявиш - стане реальністю", - зазначила ведуча.

Підписники захопилися ефектним аутфитом Маші і подякували за її натхнення і відмінну пораду.

Ваші слова - як не можна до речі. Тепер дуже складний день став трохи легше )

Ви самий незвичайний чоловічок. І спасибі вам за емоції які виходять від Вас

Ви така красива

Які мудрі і правильні слова... Дякую!!!

Красуня!!! Щаслива,успішна і кохана!! Супер!!! Маша,ви Розумниця!!!Дякую за фото і пости!!!

Ой як здорово сказано

Краса

Ох, яка Ви шикарна, Марійка

Красуня ! Трудівниця ! Умничка ! Жінка - загадка

Машенька,завжди заряджає своїм позитивом,така проста і мудра)

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.

Раніше промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом - ведуча приміряла эффектне блакитне плаття.