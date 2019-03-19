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Жінка-весна: Лілія Ребрик в ефектній сукні блиснула стрункою фігуркою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 19:31
Жінка-весна: Лілія Ребрик в ефектній сукні блиснула стрункою фігуркою
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик запропонувала шанувальникам цікаву "гру"

Лілія Ребрик не втомлюється радувати шанувальників новими яскравими образами, а також надихати своїх фанатів зовнішнім виглядом. Приміром, не так давно Ребрик з'явилася в червоному брючному комплекті, який неймовірно вигідно підкреслив розкішні форми 37-річної телеведучої. Тоді, до речі, багато підписників Ребрик підкреслили, що вона останнім часом дуже схудла – "більше їй не треба". При цьому слід зазначити, що в кінці травня 2018 року у Лілії народилася друга дочка Поліна. І телеведуча буквально в рекордні терміни змогла повернутися в колишню форму.

На цей раз Лілія Ребрик показала інший – "більш жіночний" образ в сукні ніжного шоколадного відтінку. Незважаючи на те, що плаття можна назвати досить діловим через довжину міді і довгі рукави, на телеведучій воно все одно виглядає дуже вишукано. А тонкий чорний пояс підкреслює талію ведучої.

Образ доповнює масивне кольє з бісеру, пайєток і ланцюжків. А також чорні туфлі-човники на шпильці.

Стильна Лілія Ребрик

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При цьому на одному з опублікованих знімків Лілія уважно розглядає свій макіяж в дзеркальці. А фото підписала наступним чином:

"Я така капризна, як справжня жінка і справжня весна, а тому сьогодні нічого не буду писати, давайте краще пограємо в гру! Продовжіть фразу: "Кожна жінка навесні хоче...." Не більше двох слів".

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик в новому образі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно, підписники Ребрик поспішили прокоментувати її нові фото і відгукнутися на заклик:

  • "Виглядати красиво"
  • "Побільше обновок"
  • "Схуднути і кохання"
  • "Бути коханою"
  • "Кожна жінка навесні хоче нову сукню"
  • "Кожна жінка навесні хоче.... Усе і одразу))"
  • "Як завжди, ви чарівна"
  • "Кожна жінка навесні хоче щоб в сім'ї всі були здорові"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила мережу активністю доньки Поліни, яка грає з маминою косметикою.

Також Лілія зворушила мережу "ранковим" фото з доньками.

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Новини України Лілія Ребрик
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