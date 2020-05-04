Жінка-натхнення: 50-річна Дженніфер Лопес вразила витонченою фігурою в ефектному вбранні

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка надихає шанувальників

Дженніфер Лопес вміє дивувати і вражати численними незвичайними фотосесіями. Цього разу 50-річна зірка опублікувала серію ефектних кадрів, зроблених в стрибку. Співачка приміряла білосніжне плаття з пишною спідницею, яке тільки підкреслило, в якій відмінній формі знаходиться знаменита красуня. Точені руки, стрункі ноги, тонка талія – перше, що кидається в очі при погляді на легкі і атмосферні знімки. Заодно Лопес продемонструвала свою відмінну розтяжку і танцювальні дані – здається, ніби вона літає в повітрі, немов пушинка.

Лопес в новій зйомці (фото: instagram.com/jlo)

Текст вона додала позитивний і надихаючий. «У цей час, коли так легко пасти духом і думати про всі речі, які йдуть не так, як треба, і про те, чого у нас немає, і питання, відповідей на які ми не знаємо... Я зробила звичкою називати три речі, за які я вдячна, як тільки я відкриваю очі. А потім вночі, коли я лежу в ліжку, я вголос перераховую три хороших події, які відбулися в цей день. Може бути що завгодно... і я намагаюся змінити їх, щоб вони не були однаковими кожного дня. Залишайтеся позитивними і залишайтесь у безпеці. Люблю вас і сумую за вами всіми... Скоро ми будемо знову разом!», – написала Лопес.

Співачка захопила мережу (фото: instagram.com/jlo)

У відповідь фанати почали писати співачці слова любові і подяки за такий надихаючий пост. Не обійшлося і без компліментів 50-річній красуні, яка виглядає як мінімум років на 10 молодше свого "паспортного" віку.

Щаслива легенда!

Найкраща посмішка в світі

Мені необхідно зробити це, це точно

О, так! Свобода – це те, що я відчуваю, коли дивлюся на ці фото, дорога. Шлю тобі вітання з Амстердама

Що за дивне послання! Спасибі, що завжди надихаєш нас! Я люблю тебе дуже сильно

Коментарі до посту співачки (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Не залишився в стороні від обговорень і коханий співачки – Алекс Родрігес. «Я в захваті, мала», – написав він. Нагадаємо, пара планує одружитися відразу після закінчення карантину. Торжество вони, за словами інсайдерів, проведуть в Італії.