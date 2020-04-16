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Спокуслива Барбі: Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 22:32
Спокуслива Барбі: Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому міні
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка здивувала фанатів

Дженніфер Лопес в свої 50 виглядає відмінно. Її струнке підтягнуте тіло і пружна шкіра щоразу змушують подумати, що вона, як мінімум, років на 10 молодше свого реального віку. І сама співачка обожнює захоплювати шанувальників своєю нев'янучою зовнішністю. Так, кілька годин тому на її сторінці з'явилися нові кадри, де вона постала в образі спокусливого рожевого «ангела».

Спокуслива Барбі: Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому мініСпокуслива Барбі: Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому мініСпокуслива Барбі: Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому мініСпівачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Співачка одягла ефектне міні-сукню з масивними рукавами з пір'я, що нагадують крила. Доповнили його рожеві лакові туфельки на шпильках. Таке вбрання підкреслило стрункі ноги знаменитої красуні і її золотистий загар. Макіяж їй зробили в бежевих тонах, з довгими накладними віями, нейтрального відтінку губами і великою кількістю хайлайтера. Волосся зірці витягли, уклавши гладкими пасмами по плечах. Співачка виглядає неймовірно сексуально і привабливо.

«У середу ми носимо рожевий», – написала Джей Ло під невеликою галереєю. А в сторіз дописала: «Посилаю вам всім любов». «Королева», «Ти прекрасна!», «Ох, люблю тебе», «Вібрації Барбі», – посипалися відповіді шанувальників, а також численні рожеві сердечка. Втім, знайшлися і ті, що такий відтінок – не зовсім те, що прикрашає знамениту діву. А також що її засмага виглядає неприродно. Зрозуміло, співачка ніколи не відповідає своїм шанувальникам, а хейтерам – тим більше.

Спокуслива Барбі: Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому мініСпівачка та її коханий (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес продемонструвала своє розкішне тіло в купальнику. На святі, яке співачка влаштувала для дітей на честь Великодня, вона приміряла ніжно-зеленого відтінку купальник і такого ж кольору пляжне плаття. Вбрання ледь прикривало видатні форми знаменитої красуні. Так що фолловери могли вкотре оцінити спортивну фігуру популярної співачки.

Тепер вже точно: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зіграють весілля відразу після закінчення карантину Шизилюбовь: Анна Тринчер презентувала кліп про розставання з коханим
Новини України певецДженніфер Лопес
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