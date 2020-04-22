Ідеальна сім'я: Дженніфер Лопес зворушливо привітала дочку Алекса Родрігеса з днем народження

Дженніфе Лопес і Алекс Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Співачка не втрималася від зворушливих слів

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес продовжують демонструвати, що їх родина – приклад для наслідування. Співачка і бізнесмен, які незабаром збираються узаконити відносини, не тільки без розуму один від одного, але і у відмінних відносинах з дітьми один одного від попередніх шлюбів. Днями своє 12-річчя зазначила Елла – молодша дочка Алекса Родрігеса. На честь цієї події як Лопес, так і сам щасливий батько зробили в своїх мікроблогах зворушливі пости.

Елла з батьком (фото: instagram.com/arod)

Алекс опублікував відео, яке складається з нарізки кадрів з життя дівчинки. І супроводив його зворушливим текстом. «Я не можу знайти достатньо слів, щоб висловити, як я пишаюся тим, що я твій батько, Елла. Ти так швидко ростеш. Ти доросла і дуже талановита. Ти чудово співаєш і граєш, і я знаю, що ти любиш танцювати. Елла, чим я найбільше пишаюся у цьому році, так це тим, що ти присвятила себе навчанню. Ти дійсно поліпшила свої оцінки в цьому році, і це так багато значить для мене. Прихильність до освіти дає багато нагород в подальшому житті. І я не можу дочекатися, щоб побачити, що життя принесе тобі у відповідь. Вітаємо з 12-м днем народження. Я люблю тебе так сильно», – написав Родрігес.

Дженніфер і Елла (фото: instagram.com/jlo)

Пізніше він додав фото зі святкування дня народження. Екс-бейсболіст позує разом з Еллою, стоячи за її спиною. Дівчинка і тато виглядають щасливими, так що напевно свято вдалося, незважаючи на карантин.

Дженніфер запостила не менш зворушливе послання. Вона опублікувала ніжне фото з дівчинкою: співачка і дівчинка зворушливо обіймаються. Обидві вони одягнені «на вихід»: Елла одягла смугасте плаття з воланами, а Дженніфер красується в сукні на тонких бретелях і з яскравим макіяжем: сріблястими тінями і накладними віями.

Дружна сім'я (фото: instagram.com/arod)

«Моїй чарівній маленькій Еллі... В перший день, коли я зустріла тебе (ти була такою маленькою...), ти підбігла до мене, сіла прямо на мої коліна, обняла мене і попросила моє лавандова плаття, яке я одягала на «Греммі», коли ти зростеш. Ти завоювала моє серце за долю секунди... Ти вже не така маленька, але все ще сидиш у мене на колінах, і мені це подобається!!! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, мила дівчина! P. S. У мене є сукня для тебе!», – написала Лопес. Мережа у відповідь вибухнула привітаннями та зворушливими словами. Не втримався і Алекс, який написав: «О Боже...».