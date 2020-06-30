Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка показала нове селфі

Вікторія Бекхем продемонструвала нове селфі, на якому показала новинки зі своєї колекції одягу, а також косметики. Але увага, як правило, привернула не тільки бездоганного крою річ, але і квітуча зовнішність ікони стилю. 46-річна знаменитість зробила фото, яке підкреслило її свіжу шкіру обличчя, сяючі очі і щасливу посмішку. Останній штрих – ідеальна укладка. У короткому підпису Вікторія позначила, що і сама в захваті від власної футболки. Шанувальники, як зазвичай, були красномовніші.

Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вони відзначили, що Вікторія виглядає дуже красивою і надихаюче молодою. Правда, знайшлися і ті, кому, навпаки, вона здалася злегка постарішавшою і не зовсім натуральною.

Я в захваті від твого образу. Який мейк-ап ти використовувала? Це для моєї дочки

Вау, ти зараз виглядаєш дуже старою

Прекрасна

Чудова, як завжди

Так само гарна, як зазвичай

Ти прекрасна

Дивовижна

Красуня

Фантастична. Виглядаєш чудово

Я люблю твій натуральний макіяж на цьому фото

Красива

Така чарівна

Красуня

Твоє волосся виглядає відмінно на цьому фото

Ти моє натхнення

Натуральний ідеал

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія з'явилася на романтичному фото, яке опублікував чоловік бізнесвумен – екс-футболіст Девід Бекхем. Девід зробив знімок з коханою дружиною під час денної прогулянки. Таким чином давши фанатам привід вкотре захопитися міцністю однією з найпопулярніших пар на планеті. Шанувальники, зрозуміло, залишилися в захваті як від демонстрації почуттів між Вікторією та Девідом, так і від їх стильного зовнішнього вигляду. Під фото розвинулася ціла дискусія. Також багато з них відзначили, що дружині Девіда, яку часто звинувачують у тому, що вона рідко посміхається, посмішка дуже до лиця. Що ж, поруч з коханим Вікторія не посміхатися не може.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite