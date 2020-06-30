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Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2020 - 21:33
Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка показала нове селфі

Вікторія Бекхем продемонструвала нове селфі, на якому показала новинки зі своєї колекції одягу, а також косметики. Але увага, як правило, привернула не тільки бездоганного крою річ, але і квітуча зовнішність ікони стилю. 46-річна знаменитість зробила фото, яке підкреслило її свіжу шкіру обличчя, сяючі очі і щасливу посмішку. Останній штрих – ідеальна укладка. У короткому підпису Вікторія позначила, що і сама в захваті від власної футболки. Шанувальники, як зазвичай, були красномовніші.

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістюНове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вони відзначили, що Вікторія виглядає дуже красивою і надихаюче молодою. Правда, знайшлися і ті, кому, навпаки, вона здалася злегка постарішавшою і не зовсім натуральною.

  • Я в захваті від твого образу. Який мейк-ап ти використовувала? Це для моєї дочки
  • Вау, ти зараз виглядаєш дуже старою
  • Прекрасна
  • Чудова, як завжди
  • Так само гарна, як зазвичай
  • Ти прекрасна
  • Дивовижна
  • Красуня
  • Фантастична. Виглядаєш чудово
  • Я люблю твій натуральний макіяж на цьому фото
  • Красива
  • Така чарівна
  • Красуня
  • Твоє волосся виглядає відмінно на цьому фото
  • Ти моє натхнення
  • Натуральний ідеал

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістюЖінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Жінка-натхнення: 46-річна Вікторія Бекхем вразила натуральною красою і молодістю

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія з'явилася на романтичному фото, яке опублікував чоловік бізнесвумен – екс-футболіст Девід Бекхем. Девід зробив знімок з коханою дружиною під час денної прогулянки. Таким чином давши фанатам привід вкотре захопитися міцністю однією з найпопулярніших пар на планеті. Шанувальники, зрозуміло, залишилися в захваті як від демонстрації почуттів між Вікторією та Девідом, так і від їх стильного зовнішнього вигляду. Під фото розвинулася ціла дискусія. Також багато з них відзначили, що дружині Девіда, яку часто звинувачують у тому, що вона рідко посміхається, посмішка дуже до лиця. Що ж, поруч з коханим Вікторія не посміхатися не може.

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Автор: Lite

Теги Новини України Виктория Бекхэм
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