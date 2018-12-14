"Жінка змінюється, коли закохується..." Євгенія Власова кардинально змінила імідж

Русява співачка стала палкою брюнеткою
Відома українська співачка Євгенія Власова, яка у квітні відсвяткувала ювілей, зважилася перед поверненням на сцену постати в новому образі та кардинально змінити зовнішність. У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка опублковала кілька фото і відео, щоб шанувальники змогли спостерігати чудесну трансформацію.
Власова взяла участь у проекті директорки оргкомітету конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анни Філімонової.
Фото: скрін instagram.com/knopakoki
"Хто може стати наступною героїнею нашої рубрики? Будь-яка дівчина. Участь абсолютно безкоштовна. Але... ви повинні зацікавити своєю історією і надихнути нас, відповівши на питання - чому саме ви гідні змін, які неодмінно приведуть до початку чогось нового в житті? Адже не дарма, кажуть, жінка змінюється, коли закохується або перестає любити). Пишіть мені у директ або на email (див. вище) і може бути саме ви та, яку я шукаю", - йдеться в повідомленні .
Відео: instagram.com/knopakoki
Як видно, команда експерта допомогла створити Євгенії новий зухвалий сценічний образ, і русява зірка стала палкою брюнеткою.
Зазначимо, що поки Власова приміряла чорний парик - співачка не хоче прощатися зі своїм натуральним кольором волосся.
Фото: скрін instagram.com/knopakoki
Вигляд доповнив вечірній макіяж і вдало підібраний одяг.
Фото: скрін instagram.com/knopakoki
Як повідомлялося раніше, Євгенія Власова зізналася, що у її 13-річної дочки бувають депресивні стани після того, як наприкінці листопада артистка перенесла чотири важких операції.
Також ми писали про те, що Євгенія Власова за вісім подолала онкологію, і в кінці минулого року знову опинилася в лікарні.
Співачка також розповіла, що робила в той день, коли в кінці листопада потрапила в реанімацію.
Відео: РБК-Україна