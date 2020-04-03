Жінка-мрія: Сальма Хайек захопила апетитною фігурою на архівному фото

Сальма Хайек, якому у вересні виповниться 54 роки, славиться своєю нев'янучою красою. Актриса регулярно публікує селфі (причому часто – без макіяжу), які явно показують: її шкіра така ж гладка і пружна, очі – сяючі, а посмішка промениста. Що вже говорити про виходи у світ знаменитої актриси – з допомогою ефектного вбрання вона обожнює підкреслювати свої видатні форми і осину талію. Часом вона навіть ділиться порадами, як залишатися вічно молодою.

Нове фото в мікроблозі зірки (фото: instagram.com/salmahayek)

В топ рад спекотної красуні з мексиканським корінням входить регулярний і грамотний догляд за собою, правильне харчування з переважанням зелені, овочів і якісного білка, а також активний спосіб життя і позитивний настрій. Втім, Сальма регулярно піддається нападкам хейтерів, які стверджують, що вона упускає ще один важливий пункт – різноманітні маніпуляції б'юті-фахівців. Сама знаменитість запевняє, що не вдавалася до жодних втручань. Як би там не було, виглядає вона розкішно, не гірше, ніж у молодості.

Сальма часто ділиться архівними кадрами (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, порівняти є з чим. Сальма сама ж регулярно підкидає шанувальникам архівні фото, захоплюючи численних фоловерів. Цього разу вона опублікувала кадр, де позує в біло-синьому сарафані з виразним декольте, яке оголило апетитні груди і тендітні плечі Хайєк. Волосся зірці завили, макіяж зробили виразний – бездоганний вигляд Сальми явно говорить про те, що вона направилялась на якийсь важливий світський івент.

Варто було Сальмі опублікувати пост, як на неї обрушилася лавина похвал. «Найкрасивіша», «дивна», «чудова», «моя любов», «така мила»... До того ж пост набрав рекордну кількість лайків в мікроблозі зірки – близько мільйона. Що ж, фанатам однозначно по душі такі «привіти» з минулого. Напевно Сальма буде і далі викладати подібні фото.