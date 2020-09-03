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Жінка-мрія: 54-річна Сальма Хайєк підкреслила пишні форми і тонку талію ефектною сукнею

Четвер 03 вересня 2020 20:31
Жінка-мрія: 54-річна Сальма Хайєк підкреслила пишні форми і тонку талію ефектною сукнею
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Зірка відзначила день народження

Сальма Хайек, яка днями зазначила 54-річчя, вирішила довести, що вона все так само у відмінній формі. Знаменитість на честь свята вбралася в ефектний одяг – яскраво-жовта сукня з пікантними вирізами на боках і пишною спідницею. Вона вигідно підкреслила відразу всі достоїнства її фігури: апетитні груди, осину талію, а також тендітні плечі. Зірка зробила пару кадрів: один в повний зріст, а другий – крупним планом. І обидва вони просто позбавили фанатів дару мови. А разом з тим змусили писати свої враження.

Жінка-мрія: 54-річна Сальма Хайєк підкреслила пишні форми і тонку талію ефектною сукнеюЖінка-мрія: 54-річна Сальма Хайєк підкреслила пишні форми і тонку талію ефектною сукнею

Сальма в новому образі (фото: instagram.com/salmahayek)

«Дівчина, ти просто мрія», «Принцеса», «О боже, чому я виглядаю старше, ніж вона?», «Мій бог, просто чудова», «Чк і раніше люблю тебе. Не має значення, скільки тобі років», «Благословенна жінка», «Ти брешеш, тобі 28», «І це 54? Вау», «Ти не виглядаєш на 54, ти виглядаєш приблизно на 30», «Ти виглядаєш красивою і привабливою», – не можуть вгамуватися фанати.

Жінка-мрія: 54-річна Сальма Хайєк підкреслила пишні форми і тонку талію ефектною сукнеюСальма у відмінній формі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма, якій не звикати до компліментів за свій квітучий зовнішній вигляд, в свою чергу подякувала відданим послідовувачам за теплі слова і побажання. «Я дуже вдячна і пишаюся кожним із моїх 54 років. Спасибі за всі привітання з днем народження, особливо моїм шанувальникам, які зробили спеціальний аккаунт на мій день народження. Який подарунок!», – написала вона.

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