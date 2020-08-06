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Жінка-мрія: 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила нев'янучої красою

Четвер 06 серпня 2020 21:21
Жінка-мрія: 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила нев'янучої красою
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка продемонструвала total look в улюбленому відтінку

Кетрін Зета-Джонс - одна з найкрасивіших жінок в світі - схоже, не збирається здаватися рокам. 50-річний секс-символ Голлівуду регулярно викладає в мережу нові фото, на яких демонструє як і раніше квітучу зовнішність і вміння подати себе за допомогою стильного вбрання.

Нове фото дружина Майкла Дугласа присвятила своєму проекту - бренду товарів для дому та декору Casa Zeta-Jones. Зірка вже давно серйозно захопилася дизайном інтер'єрів, присвячуючи своєму бізнесу весь вільний час. В рекламах марки вона з'являється самостійно. Тому Кетрін регулярно виступає в якості моделі для своєї лінії.

Жінка-мрія: 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила нев'янучої красоюАктриса обожнює свій бренд (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Для чергової фотосесії вона приміряла образ в своєму улюбленому відтінку - бежевому. Ансамбль склали вільного крою блуза з широкими рукавами, широкі штани, а також балетки. З аксесуарів вона підібрала коричневий рюкзак. Макіяж Кетрін зробили досить яскравий, а волосся уклали плавними хвилями. Вона сидить на комфортному садовому шезлонгу, а поруч стоїть сервірований столик. «Затишний і повсякденний», - коротко підписала вона свій пост.

Жінка-мрія: 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила нев'янучої красоюКетрін обожнює селфі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанати почали обговорювати як новинки бренду, так і красу Зета-Джонс. У численних коментарях вони відзначили, що з роками, здається, зірка стає ще красивішою. «Чудова», «Дуже красива жінка», «Жінка-мрія», «Яка красуня!», «Така чарівна», «Королева», «Я люблю тебе», «Прекрасна леді», - пишуть вони.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс намагається регулярно радувати фанатів своїми селфі. Кілька з них вона зробила прямо на пляжі, а тому вони вийшли максимально гарячими. Радує вона і фото юної дочки Керіс. Дівчинка росте не менше еффектною, ніж її зоряна мама. Вона вже пробувала себе в якості моделі, знявшись для деяких визнаних будинків моди, а також глянцевих видань.

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