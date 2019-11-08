Жінка-мрія: 46-річна Хайді Клум показала досконале тіло у відвертому купальнику (відео)

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель вирушила в Коста-Ріка

Хайді Клум, якій влітку виповнилося 46, все так само хороша, як в юності. Модель повсякчас захоплює своєю стрункою фігурою, молодим зовнішнім виглядом і найголовніше – невгамовним життєлюбством. Як підтвердження тому на сторінці супермоделі в Instagram з'явилася пара нових відео. Хайді вирушила в Коста-Ріка, де насолоджується надзвичайної краси природою і теплим океаном.

Хайді все так само прекрасна (відео: instagram.com/heidiklum)

В роликах Хайді з'явилася напівголою: на знаменитій красуні надітий купальник з рослинним узором, що демонструє її пишні груди, довгі стрункі ноги і пружні сідниці. Біла напівпрозора спідниця-парео, надіта поверх нього, додала образу грайливість і родзинку. Волосся Хайді було укладене у класичну "морську" зачіску, обожнювану всіми дівчатами: злегка розпатлані пляжні хвилі. Модель бігає по пляжу, кружляючи і показуючи свою досконалу форму. "Коста-Ріка це таак красиво!", – написала вона під відео.

Хайді Клум обожнює океан (відео: instagram.com/heidiklum)

До речі, модель обожнює записувати подібні ролики, захоплюючи фоловерів нев'янучою молодістю. Нещодавно вона представила своїм передплатникам відео з італійських канікул зі своїм чоловіком – 30-річним музикантом Томом Каулитцем – і його братом-близнюком Біллом. Всі троє танцюють кумедний танець. Причому Клум вибрала для "виступиу" відвертий купальник. Вона запалює в білому бікіні, яке демонструє, що мати чотирьох дітей знаходиться в чудовій формі! Стрункі ноги, накачаний прес, пишні груди і пружні сідниці – здається, ніби Хайді просто зупинила час!