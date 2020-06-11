Дружина Віктора Павліка зробила зізнання про дітей і приголомшила заявою про другий шлюб

Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Співак і його дружина розкрили подробиці заручин і поділилися особистими історіями

Віктор Павлик і його молода обраниця, концертний директор Катерина Репяхова офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара приховувала це знаменну подія, хоча розпис пройшла ще 29 травня, але розповісти привселюдно молодята вирішили через 12 днів. Про заручини, пропозицію, плани на майбутнє і поповнення в родині співак і його дружина розповіли у програмі "Пряме запитання" з Ольгою Безсоновою.

Артист і його обраниця давно жили як чоловік і дружина, тому Катя вважає, що після офіційної реєстрації в їх стосунках нічого не зміниться.

Віктор подарував обручку Каті 4 роки тому – через півроку після знайомства пари, при цьому дівчина зізнається, що співак в звичайному житті не романтик. Після того, як роман пари розголосили, Віктор публічно заявив про свій намір одружуватися на молодій коханій, що стало для неї сюрпризом.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік відзначили весілля ніжним фотосетом ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Восени, після всіх цих гучних подій я сказала: "Все, пора!" Був у Львові концерт, і він туди пішов без мене. І він комусь дав інтерв'ю і сказав, що ми плануємо весілля, хоча ми взагалі про це не розмовляли. І я це прочитала і дуже здивувалася – я зрозуміла, що він морально до цього готовий, хоча ми це не обговорювали. І незабаром я сказала: "Давай планувати в наступному році. В наступному році 5 років як ми разом, тобі 55 років, куди тягнути? Я хочу бути молодою нареченою", - згадує дівчина.

Веселе свято пара спочатку не планувала. Дівчина запропонувала фотосесію за кордоном – у Швейцарії або Австрії серед гір і мальовничих пейзажів. Співак навідріз відмовився і запропонував скромно відзначити весілля, в колі рідних без зайвого шуму.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік напередодні розпису влаштували весільну фотосесію ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Першим у коханні Катерині зізнався співак: "Напевно, Віктор, я так думаю. І то, це було в СМСці. Це було все поступово. Спочатку він говорив: "Я сумую, мені тебе не вистачає", і поступово, поступово..."

Артист не балує дружину романтичними подарунками, а віддає перевагу більш практичному підходу до питання. "Це само собою. Нове взуття: вона собі підібрала – я його купив. Новий телефон, подарував шубу. А романтичні подарунки.... Не по цих справах", - зізнається Віктор. Катя, у свою чергу, любить подорожувати і привозить з поїздок артистові презенти.

Віктор з теплом висловлюється про дружину і зізнається, що вона його права рука. З появою Каті він повністю зміг зосередитися на творчості, адже всі організаційні та фінансові питання вона взяла на себе.

"Таких як Катя більше немає. Катя одна, японська королева. Катя класна, з нею можна на будь-яку тему говорить. Вона розумна, кмітлива, вона хороший менеджер, концертний директор, справжня права рука..." - стверджує Віктор.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік після 4 років спільного життя таємно узаконили стосунки ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Катя дивиться на речі реалістично і заявляє, що готова вийти заміж вдруге, адже різниця у віці у співака і його молодої дружини – 39 років, тому бути в гордій самоті вона не планує.

"А що, якщо мені буде 50 років? Я сказала чесно - у мене є стимул добре виглядати в 50 років. Я реально дивлюся на речі. Не розумію людей, які б'ють себе в груди і кажуть, що шлюб повинен бути один на все життя. У мене є маса прикладів, де люди прожили все життя, виховали психологічно покалічених дітей, і що в цьому хорошого?" - каже вона.

Катя зізналася, що відхід батька з сім'ї, коли дівчинці було 11 років, врятував їй життя і дозволив вирости в психологічно здоровій сімейній атмосфері.

Катерина хоче дітей, але пара не планує поповнення в родині. Вона готова поєднувати кар'єру і материнство. "Буду гастролювати. Осідати вдома я не збираюся, у мене немає в планах. А так хто знає, може у мене народиться дитина і мене перемкне, і я буду розуміти, що це головний сенс життя на сьогодні", - не виключає Катерина.

Відео: YouTube/Пряме запитання

Раніше Катерина Репяхова зробила особисте зізнання простосунки з співаком і поділилася подробицями спільного життя з ним.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite