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Дружина Віктора Павліка зробила зізнання про дітей і приголомшила заявою про другий шлюб

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2020 - 10:39
Дружина Віктора Павліка зробила зізнання про дітей і приголомшила заявою про другий шлюб
Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Співак і його дружина розкрили подробиці заручин і поділилися особистими історіями

Віктор Павлик і його молода обраниця, концертний директор Катерина Репяхова офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара приховувала це знаменну подія, хоча розпис пройшла ще 29 травня, але розповісти привселюдно молодята вирішили через 12 днів. Про заручини, пропозицію, плани на майбутнє і поповнення в родині співак і його дружина розповіли у програмі "Пряме запитання" з Ольгою Безсоновою.

Артист і його обраниця давно жили як чоловік і дружина, тому Катя вважає, що після офіційної реєстрації в їх стосунках нічого не зміниться.

Віктор подарував обручку Каті 4 роки тому – через півроку після знайомства пари, при цьому дівчина зізнається, що співак в звичайному житті не романтик. Після того, як роман пари розголосили, Віктор публічно заявив про свій намір одружуватися на молодій коханій, що стало для неї сюрпризом.

Дружина Віктора Павліка зробила зізнання про дітей і приголомшила заявою про другий шлюб

Катерина Репяхова і Віктор Павлік відзначили весілля ніжним фотосетом ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Восени, після всіх цих гучних подій я сказала: "Все, пора!" Був у Львові концерт, і він туди пішов без мене. І він комусь дав інтерв'ю і сказав, що ми плануємо весілля, хоча ми взагалі про це не розмовляли. І я це прочитала і дуже здивувалася – я зрозуміла, що він морально до цього готовий, хоча ми це не обговорювали. І незабаром я сказала: "Давай планувати в наступному році. В наступному році 5 років як ми разом, тобі 55 років, куди тягнути? Я хочу бути молодою нареченою", - згадує дівчина.

Веселе свято пара спочатку не планувала. Дівчина запропонувала фотосесію за кордоном – у Швейцарії або Австрії серед гір і мальовничих пейзажів. Співак навідріз відмовився і запропонував скромно відзначити весілля, в колі рідних без зайвого шуму.

Дружина Віктора Павліка зробила зізнання про дітей і приголомшила заявою про другий шлюб

Катерина Репяхова і Віктор Павлік напередодні розпису влаштували весільну фотосесію ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Першим у коханні Катерині зізнався співак: "Напевно, Віктор, я так думаю. І то, це було в СМСці. Це було все поступово. Спочатку він говорив: "Я сумую, мені тебе не вистачає", і поступово, поступово..."

Артист не балує дружину романтичними подарунками, а віддає перевагу більш практичному підходу до питання. "Це само собою. Нове взуття: вона собі підібрала – я його купив. Новий телефон, подарував шубу. А романтичні подарунки.... Не по цих справах", - зізнається Віктор. Катя, у свою чергу, любить подорожувати і привозить з поїздок артистові презенти.

Віктор з теплом висловлюється про дружину і зізнається, що вона його права рука. З появою Каті він повністю зміг зосередитися на творчості, адже всі організаційні та фінансові питання вона взяла на себе.

"Таких як Катя більше немає. Катя одна, японська королева. Катя класна, з нею можна на будь-яку тему говорить. Вона розумна, кмітлива, вона хороший менеджер, концертний директор, справжня права рука..." - стверджує Віктор.

Дружина Віктора Павліка зробила зізнання про дітей і приголомшила заявою про другий шлюб

Катерина Репяхова і Віктор Павлік після 4 років спільного життя таємно узаконили стосунки ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Катя дивиться на речі реалістично і заявляє, що готова вийти заміж вдруге, адже різниця у віці у співака і його молодої дружини – 39 років, тому бути в гордій самоті вона не планує.

"А що, якщо мені буде 50 років? Я сказала чесно - у мене є стимул добре виглядати в 50 років. Я реально дивлюся на речі. Не розумію людей, які б'ють себе в груди і кажуть, що шлюб повинен бути один на все життя. У мене є маса прикладів, де люди прожили все життя, виховали психологічно покалічених дітей, і що в цьому хорошого?" - каже вона.

Катя зізналася, що відхід батька з сім'ї, коли дівчинці було 11 років, врятував їй життя і дозволив вирости в психологічно здоровій сімейній атмосфері.

Катерина хоче дітей, але пара не планує поповнення в родині. Вона готова поєднувати кар'єру і материнство. "Буду гастролювати. Осідати вдома я не збираюся, у мене немає в планах. А так хто знає, може у мене народиться дитина і мене перемкне, і я буду розуміти, що це головний сенс життя на сьогодні", - не виключає Катерина.

Відео: YouTube/Пряме запитання

Раніше Катерина Репяхова зробила особисте зізнання простосунки з співаком і поділилася подробицями спільного життя з ним.

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Автор: Lite

Теги Новини України Виктор Павлик
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