Дружина бачила? Юрій Горбунов похвалився фото з чарівною Тіною Кароль

Співачка показала трендовий образ в сукні від українського бренду

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая порадовала поклонников солнечным лучезарным фото, с удовольствием фотографируется вместе со своими коллегами по шоу "Голс країни". Так, певица в стильном наряде появилась в кадре вместе с телеведущим Юрием Гобуновым. Соответствующее фото шоумен разместила на Instagram-странице.

Тина позирует вклетчатом платье от украинского бренда the Coat без рукавов по фигуре с оригинальными вставками по бокам и кокетливой молнией в области декольте. Естественный аккуратный макияж, гладко уложенные волосы трендовым аксессуаром сезона, заколками, делают look артистки гармоничным и завершенным. Юрий стоит за ее спиной с микрофоном в руках в классическом мужском костюме-тройке.

"Рулим!", - коротко подписал он снимок, сделанный в съемочном павильоне во время записи передачи.

Фото: Тина Кароль и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонникам внешний вид Тины пришелся по вкусу, они обрадовались появлению своей любимицы в новом образе, который тут же высоко оценили.

"Наконец-то в новых нарядах!", "Какое платье!", "Красиво смотритесь, симпатюшки!", "Королева", "Платье – супер", "Самые классные", "Красивые", "Вы всегда рулите, а особенно Тина!", "Шикарные", "Как брат с сестрой. Очень похожи!", "Жена видела?" - интересовались комментаторы.

Фото: Тина Кароль и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

К слову, Тина Кароль взбудоражила поклонников снимком в красном топе, подчеркнувшем ее достоинства фигуры.

Ранее Тина Кароль покорила сеть нежным портретным фото с акцентом на алые губы с фирменной помадой.

Видео: РБК-Украина