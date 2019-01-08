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Дружина Ступки "засвітила" фігуру і пишний бюст

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 17:00
Дружина Ступки "засвітила" фігуру і пишний бюст
Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Телеведуча залишила для прихильників мотиваційний пост, який багатьом став у нагоді

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і популярний блогер Поліна Логунова розмістила в Instagram спекотне фото з роздягальні, показавши струнку фігуру і значний бюст.

Дівчина позувала в чорному купальнику, що ідеально підкреслив достоїнства її фігури. Також Поліна залишила для шанувальників мотивуючий філософський пост.

"Ми думаємо, що ми думаємо правильно. Правота потрібна тільки нещасній людині, щасливій байдуже, за ким залишиться останнє слово. Нам здається, що опинившись десь у нас було б таааааак багато щастя, але правда в тому, що ми там, де ми є, і ми не робимо все можливе для того, щоб опинитися там, де ми хочемо, а якщо робимо - ми опиняємося там", - написала ведуча.

Дружина Ступки &quot;засвітила&quot; фігуру і пишний бюст

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники Логунової поспішили з нею погодитися, а деякі навіть відзначили, що її слова буди дуже доречними та слушними.

"В точку", "Золоті слова!", "Дуже красиві і для мене зараз актуальні слова. Треба час від часу нагадувати собі про це", "Богиня у всіх сенсах цього слова", "Приємно читати розумні думки", - відзначали коментатори.

Дружина Ступки &quot;засвітила&quot; фігуру і пишний бюст

Дружина Ступки &quot;засвітила&quot; фігуру і пишний бюст

Дружина Ступки &quot;засвітила&quot; фігуру і пишний бюст

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо, що раніше Поліна Логунова розповіла про самореалізацію і шляхи її досягнення. Телеведуча вважає, що тільки постійний розвиток і зміни в собі приведуть до успіху в житті.

Раніше дружина Дмитра Ступки поскаржилася на неприємність, що трапилася з її багажем під час повернення з Італії.

До речі, Поліна Логунова дала рекомендації щодо поведінки на корпоративі і офісних заходах, розповівши про негласні правила.

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Новини України Поліна ЛогуноваДмитро Ступка
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