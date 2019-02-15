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Дружина Миколи Тищенка показала сталевий прес у відвертому бікіні


Шанувальники в один голос хвалять Аллу за шикарний прес

Известный украинских ресторатор и ведущий Николай Тищенко, а также его супруга Алла Барановская продолжают нежиться под палящим солнцем Таиланда, откуда недавно похвастались экстремальным развлечением. При этом Барановская не дает расслабиться поклонникам, публикуя манящие фото в откровенных образах.

На одном из последних фото жена Тищенко позирует в бикини синего цвета, оригинально декорированное бабочками. Интересно, что фото было сделано в ванной комнате. Подписчики Барановской отметили, что у нее буквально стальной пресс — "повод для зависти многих женщин".

Тем временем сама fashion-блогер похвасталась, что уже месяц они с Николаем живут в тайской деревушке, где отвыкли от цивилизации. Алла постоянно ходит в домашних тапочках. А также заинтриговала фанов, мол, она вообще может не надевать купальник, так как их соседи по вилле уже съехали.

Алла Барановская хвастается идеальной фигурой (фото: instagram.com/allabonya)

Подписчики Барановской пришли в восторг от нового сочного фото. Стоит ли говорить, что многие комментарии связаны с  отличной фигурой и прессом блогера?!

  • "Пресс крутой", — подчеркивает irina_baranivska.
  • "Уже и кубики проглядывают", — замечает lenusik2515.
  • "Аллочка, очень хорошо похудели! " — хвалит olgy2003.
  • "Вауу, приветик прессик", — также отмечает ola_nikolaevna.
  • "Нельзя быть на свете красивой такой", — улыбается maryna_korneliuk.
  • "Красивый и купальник и фигура! Очень!" — восхищается lukasik_detmir.

Алла Барановская на отдыха (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее Барановская в бикини восхитила красочным фото из бассейна

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