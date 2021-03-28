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Дружина мільярдера Камалія поскаржилася на здоров'я і проблеми з вихованням дітей (відео)

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 13:57
Дружина мільярдера Камалія поскаржилася на здоров'я і проблеми з вихованням дітей (відео) Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Анна Кисельова

Українська співачка і дружина мільярдера Камалія Захур розповіла, як її родина перенесла коронавірус, а також повідала про інші проблеми зі здоров'ям. У коментарі Катерині Осадчій артистка зізналася, також, що з'являються проблеми у вихованні дітей.

Про це Камалія розповіла в інтерв'ю "Світському життю".

Українська співачка Камалія в вересні минулого року захворіла на коронавірус з чоловіком і мамою. Сім'я досить складно перенесла захворювання і після одужання літала до Німеччини на обстеження. Артистка зізналася, що досі відчувається вплив перенесеної інфекції.

"Звичайно, є наслідки. Це і велика стомлюваність і десь задишка є. Все буде добре", - розповіла зірка.

Крім того, артистка розповіла про конкуренцію між семирічними двійнятами Арабеллою і Мірабеллою. За її словами, у дівчаток дійсно часто виникають суперечки, хто краще, втім, батьки завжди поспішають прояснити ситуацію.

"Відразу ж втручаюся я або тато і все вирішуємо. Вчимо їх домовлятися між собою. Вони вже розуміють, що Арабелла більш музична, Мірабелла - гнучка", - ділиться знаменитість.

Також зірка зізналася, що на її самопочуття впливає не тільки коронавірус, але й інші хронічні захворювання.

"[Мірабелла] хоче в балет. Я вже просто втомилася тримати. Це потім такі болі. Вже після 30 років і артрити, і артрози...", - додала артистка.

Камалія розповіла про наслідки коронавіруса і вихованні близнят

Нагадаємо, що раніше Камалія розповіла, як правильно поводитися на першому побаченні.

До цього співачка Камалія відповіла на скандальну заяву Олі Полякової у шоу "Маска" про те, що у неї "товсті ноги" і взагалі вона "вся здорова".

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