Дружина мільярдера Камалія поскаржилася на здоров'я і проблеми з вихованням дітей (відео)

Українська співачка і дружина мільярдера Камалія Захур розповіла, як її родина перенесла коронавірус, а також повідала про інші проблеми зі здоров'ям. У коментарі Катерині Осадчій артистка зізналася, також, що з'являються проблеми у вихованні дітей.

Українська співачка Камалія в вересні минулого року захворіла на коронавірус з чоловіком і мамою. Сім'я досить складно перенесла захворювання і після одужання літала до Німеччини на обстеження. Артистка зізналася, що досі відчувається вплив перенесеної інфекції.

"Звичайно, є наслідки. Це і велика стомлюваність і десь задишка є. Все буде добре", - розповіла зірка.

Крім того, артистка розповіла про конкуренцію між семирічними двійнятами Арабеллою і Мірабеллою. За її словами, у дівчаток дійсно часто виникають суперечки, хто краще, втім, батьки завжди поспішають прояснити ситуацію.

"Відразу ж втручаюся я або тато і все вирішуємо. Вчимо їх домовлятися між собою. Вони вже розуміють, що Арабелла більш музична, Мірабелла - гнучка", - ділиться знаменитість.

Також зірка зізналася, що на її самопочуття впливає не тільки коронавірус, але й інші хронічні захворювання.

"[Мірабелла] хоче в балет. Я вже просто втомилася тримати. Це потім такі болі. Вже після 30 років і артрити, і артрози...", - додала артистка.

Камалія розповіла про наслідки коронавіруса і вихованні близнят