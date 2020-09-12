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Дружина Дмитра Комарова захопила витонченою фігурою в романтичному вбранні

Автор: Марина Настевич

Модель і телеведуча знялася у атмосферній фотосесії

Дружина Дмирия Комарова, Олександра Кучеренко – володарка вишуканої фігури і чудового смаку. "Міс Україна 2016" і ведуча спортивної програми постійно захоплює стильними і яскравими луками в ефірі і на світських заходах. Цього літа вони з чоловіком багато подорожували по Україні, а в останні дні модель вирішила влаштувати пам'ятну і атмосферну фотосесію.

Кадрами, зробленими на Хрещатику, Олександра поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото дівчина постала в романтичному і жіночому образі - білій сукні-міді з пікантними розрізами і напівпрозорою спідницею і босоніжках на шпильці. Ефектний аутфит Кучеренко доповнила смугастим капелюшком і сонцезахисними окулярами.

Ведуча красиво позувала біля фонтану, зводячи з розуму довгими ніжками і витонченою фігурою.

"Ловлячи останні промінчики літа 2020..)) Самих сонячних вихідних вам, друзі!" - прокоментувала фото дружина Комарова.

Олександра Кучеренко підкорила романтичною фотосесією в жіночному образі (фото: instagram.com/aakucherenko)

Всього за пару годин публікація набрала більше 5 тисяч лайків і багато захоплених коментарів.

  • найкрасивіша
  • Шикарне фото! Ви на ньому чудові!
  • Красиво
  • Красуня!
  • Боже творіння
  • Дуже жіночний і елегантний образ
  • Шикарнючая! Мені здається красивіше і позитивніше - НЕ буває!
  • Ви фантастично красиві!
  • Ну дуже красива Діміна дружина
  • Краса неймовірна!!!! Діма щасливчик! Бережіть своє щастя!
  • Ніжно і так красиво

Скріншот коментарів

Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко в купальнику приголомшила розкішною фігурою на фото з басейну.

Також Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко підкорили світським виходом удвох в честь 15-річчя програми "Світське життя". Олександра вибрала плаття-міні з великими квітами. А Дмитро – картатий костюм.

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Новини України Дмитрий КомаровнарядАлександра Кучеренко