Дружина Дмитра Комарова захопила витонченою фігурою в романтичному вбранні

Модель і телеведуча знялася у атмосферній фотосесії
Дружина Дмирия Комарова, Олександра Кучеренко – володарка вишуканої фігури і чудового смаку. "Міс Україна 2016" і ведуча спортивної програми постійно захоплює стильними і яскравими луками в ефірі і на світських заходах. Цього літа вони з чоловіком багато подорожували по Україні, а в останні дні модель вирішила влаштувати пам'ятну і атмосферну фотосесію.
Кадрами, зробленими на Хрещатику, Олександра поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото дівчина постала в романтичному і жіночому образі - білій сукні-міді з пікантними розрізами і напівпрозорою спідницею і босоніжках на шпильці. Ефектний аутфит Кучеренко доповнила смугастим капелюшком і сонцезахисними окулярами.
Ведуча красиво позувала біля фонтану, зводячи з розуму довгими ніжками і витонченою фігурою.
"Ловлячи останні промінчики літа 2020..)) Самих сонячних вихідних вам, друзі!" - прокоментувала фото дружина Комарова.
Олександра Кучеренко підкорила романтичною фотосесією в жіночному образі (фото: instagram.com/aakucherenko)
Всього за пару годин публікація набрала більше 5 тисяч лайків і багато захоплених коментарів.
Скріншот коментарів
Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко в купальнику приголомшила розкішною фігурою на фото з басейну.
Також Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко підкорили світським виходом удвох в честь 15-річчя програми "Світське життя". Олександра вибрала плаття-міні з великими квітами. А Дмитро – картатий костюм.