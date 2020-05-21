У жовтій вишиванці і верхи на коні: Катерина Кухар заворожила святковим образом

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Своїм яскравим вбранням балерина закликає гарну погоду

В честь дня вишиванки, який відзначається 21 травня, знаменитості просто-таки засипали мережу барвистими знімками в етнічних образах. Так, вагітна Джамала і завжди позитивна Лілія Ребрик влаштували цілі фотосесії в розкішних нарядах. Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар теж не залишилася осторонь і заворожила колоритним святковим фотосетом.

Артистка показала кадри з модної зйомки, яка пройшла на території Музею народної архітектури та побуту України, музею під відкритим небом. Катерина позувала в шикарній яскраво-жовтій сукні-вишиванці, прикрашеній пишними воланами і вишитими квітами братки. Разом з нею знявся і її чоловік, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов, який також приміряв етнічний образ - світлі джинси і чорну вишиванку з багатою білою вишивкою.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар зображена сидячою на красивому білому коні, також прикрашеному національними атрибутами з вишивкою. Особливої родзинки образу зірки додає те, що знімалася вона босоніж. Стоянов на фото стоїть поруч і тримає коня за вуздечку.

"Залучаю теплі промені сонця і весни, одягнувши вишиванку, на якій розташовані квіти братки — вони як символ весни, оскільки зацвітають на луках одними з перших після танення снігу. Правда, в цьому році на моєму одязі вони як символ літа і гарної погоди, якої ми всі чекаємо. До речі про братки, квітка має ще одне значення, якщо чоловік їх дарує жінці, він немов їй каже: "Всі мої думки про тебе", - поділилася балерина.

Олександр же згадав, як зустрічав Новий рік у вишиванці від українського дизайнера.

"Мої улюблені вишиті сорочки – сценічні з вистав "Лісова пісня" та "Лілея". У житті іноді можу вдягнути, в цьому році навіть так вийшло, що Новий рік святкував у вишиванці, яку мені подарував Дзідзьо від дизайнера Юлії Магдич", - розповів Стоянов.

Катерина зізналася, що з усієї родини у неї найбільше вишиванок.

"У всіх членів нашої сім'ї є вишиванки, але, мені здається, що у мене їх найбільше. Якось на одному із фотопроектів я одягала старовинну вишиванку, у мене був ретро-образ у весільному костюмі. Одягала її дуже обережно і відчувала себе в ній по-особливому до мурашок", - зазначила артистка.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зворушила спільним балетним тренуванням з 5-річною донькою. Дівчинка вже приємно дивує батьків своєю гнучкістю і здібностями.

Автор: Марина Настевіч