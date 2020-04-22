Залізний захист: Потап висловився про витримку Каменських і ставленні до колишньої дружини

Потап навіть на карантині не втрачає популярності і займається творчою роботою. Так, він встиг випустити кілька треків, які стали популярними в мережі, а фірмові рухи до них перетворилися у справжній флешмоб, а також разом з колегою, екс-учасником дуету "Время и Стекло" та учасником гурту MOZGI Олексієм Завгороднім-Позитивом випустив нове шоу на YouTube під назвою “2PОpodcast". Гостями програми стають відомі люди, артисти і зірки. А в невеликій студії присутні обговорюють актуальні, цікаві теми і діляться історіями з життя. Так , гостем четвертого випуску став Євген Кошовий, який разом з Потапом і Позитивом обговорив хейт в мережі.

Репер вважає, що вчити шанобливого ставлення до оточуючих потрібно з дитинства. Так, він зазначає, що хлопчики повинні поважати дівчаток, а показати це краще на власному прикладі. Він зазначив, що ставиться до екс-дружині Ірини Горової з повагою, яке бачить і його син Андрій.

"Я малому пояснюю. Нічого немає краще свого прикладу. Син завжди дивиться на тата. Як тато ставитися до мами, він бере цю модель на себе. Тому про це можна розповідати, а можна показувати власним прикладом", – вважає продюсер.

Ірина Горова і Андрій Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)

А ось нинішня дружина продюсера, Настя Каменських на негатив в мережі регирует спокійно і вміє майстерно з ним справлятися.

"Настя ніколи не реагувала ні на кого. У неї залізний захист, їй пишуть постійно, вона дратує мільйони жінок. Але коли я хочу сказати що-то їй, наприклад, що в неї щось не так, намагаюся знайти потрібні слова і згадується її ж історія. Вона в дитинстві поправилась трохи і тато їй м'яко і ніжно сказав: "Мадам, у пора вже якось тухіс зменшувати". Вона, як будь-яка дівчинка, образилася, але це влучила їй у голову, і вона почала працювати над собою", - поділився подробицями про дружину Потап.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Сам же репер також розповів історію кумедну історію з дитинства, яка трапилася з ним у громадському транспорті.

"В 7 років у трамваї. Я, радянська дитина, зав'язаний шарф, такий космічний костюм. Мені сказали: "А ви хто, дівчинка? Дівчинка, проходьте". А я відповів: "Я не дівчинка, я – Потапенко, я сказав!" - з посмішкою згадав він.

Відео: Youtube/2POPОDCAST

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських вразила величезною гардеробною з туфлями і розповіла про підбір ідеальної пари на всі сезони.