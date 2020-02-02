ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Залізний метелик": Катерина Кухар відверто зізналася, чому в неї такий прискіпливий характер

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2020 - 11:32
"Залізний метелик": Катерина Кухар відверто зізналася, чому в неї такий прискіпливий характер
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Непростий характер балерини і її влучні вислови стали її "фішкою"

Балерина Катерина Кухар, яку телеглядачі знають ще й як суддю танцювального шоу Танці з зірками - відома своєю строгістю і прискіпливістю до учасників телепроекту. Гостра на язик прима без коливань може вказати на ті чи інші недоліки танцюристів і дати слушну пораду, над чим слід попрацювати.

По той бік телеекрану Катерина не менш вибаглива і критична, про це не втомлюється розповідати її чоловік Олександр Стоянов, який довгий час безуспішно домагався уваги примхливої красуні за допомогою подарунків, підносячи їй усілякі презенти — від кондитерських до ювелірних виробів.

&quot;Залізний метелик&quot;: Катерина Кухар відверто зізналася, чому в неї такий прискіпливий характер

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

І ось Катерина вирішила сама пояснити, чому її характер, за який вона в народі вже заслужила прізвисько " Залізний метелик", сформувався таким складним і прискіпливим. Виявляється вся справа в її балетному наставнику, який вимагав від дівчини максимальної віддачі і в той же час, для відпрацювання па завжди ставав в пару з Катериною, вибираючи її серед інших.

&quot;Залізний метелик&quot;: Катерина Кухар відверто зізналася, чому в неї такий прискіпливий характер

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Пройшло вже багато років, а я досі пам'ятаю Валерія Петровича Ковтуна, який ставав навпроти мене під час обертань і примушував брати крапку в його бездонних блакитних очах".

"А на уроках дуетного танцю показував всі комбінації в парі зі мною. Думаю, саме тому, я стала дуже прискіпливою та перебірливою балериною. Я знаю, що таке по-справжньому високий рівень і якими якостями володіє гарний партнер", - з теплотою згадує Катерина.

&quot;Залізний метелик&quot;: Катерина Кухар відверто зізналася, чому в неї такий прискіпливий характер

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники зізналися, що така планка жіночності, сили і стилю, яку задає балерина українським жінкам, мотивує їх удосконалюватися і вони раді бути її сучасницями:

  • Це Стильна КОРОЛЕВА УКРАЇНИ, ГОРДІСТЬ і СТИЛЬ!!!! І те, що ви багатогранні в цьому КАЙФ!!!!
  • Ніжність, чуттєвість, характер і сила
  • це дуже круто, коли є "висока планка"!
  • Чарівна!!!
  • Ви така справжня

Катерина Кухар зробила відверте зізнання, що ж насправді робить її щасливою.

Катерина Кухар без макіяжу зачарувала атмосферним фото з чоловіком з Китаю Ласкава кішечка: Стоянов та Кухар поділилися пікантними подробицями відносин
Новини України Катерина Кухарбалерина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся