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Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 13:25
Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами
Олександр Прохоров (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Прохоров вперше зайнявся серфінгом

Танцівник і хореограф Олександр Прохоров раніше розповідав, що під час проекту "Танці з зірками", де він посів друге місце в парі з Анною Різатдіновою, вихідних не було зовсім. І ось, нарешті, Олександр полетів на екзотичний відпочинок. Прохоров відправився на острів Балі. І як зізнався танцюрист, 12-годинний переліт того вартий.

Прохоров обрав для себе не банальний пляжний відпочинок. Він подорожує по різним цікавим пам'яткам острова. Так, Олександр уже відвідав острів Убуд, де прогулявся тропіками, рисовими полями та унікальними індуїстськими храмами. Але найбільше Прохорова вразив місцевий водоспад в Убуді.

– Вперше купався під водоспадом. Це кайф, друзі! Відчуття себе нового, коли сили природи змивають з тебе весь негатив. Особливо на Балі, в Убуді, це особливо відчувається. Мене дуже надихає місцева природа! Вона ідеальна, і бездоганна в своєму прояві, – поділився враженнями Олександр.

Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами

Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами

Фото: instagram.com/sasha_prohor

Можливість відзначити на своїй гастрономічній мапі нові смаки, і спробувати індонезійську кухню - танцюрист також не зміг упустити. Екзотична кухня цікава, але незвичайна для українців. І, як зізнався Прохоров, не всі місцеві страви припали йому до смаку через зайву гостроту. Проте, Саша, із задоволенням, їсть свіжі фрукти, яких на острові безліч: манго, папайя, ананас, дракона фрукт, дуріан, маракуйя.

Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами

Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами

Бажаю кожному: фіналіст Танців з зірками 2019 Олександр Прохоров вразив екзотичними пригодами

Балійські канікули Прохорова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

В Індонезії Олександр реалізував ще одну свою мрію: вперше спробував серфінг. За словами хореографа – це неймовірні відчуття, коли ти стоїш на дошці, і, в якомусь сенсі, втихомирюєш стихію.

– Серфінг - це свобода, підкорення хвилі! Неймовірний емоційний підйом! Бажаю кожному відчути це. Адже, серфінг дає можливість активно спілкуватися з природою, а не лише спостерігати за нею, – розповів Олександр Прохоров.

На Балі Прохоров пробуде ще тиждень. У своєму Instagram Саша активно ділиться цікавими відео і фото з відпочинку. Шанувальниці танцюриста відзначили його гарну фізичну форму, і засипали захопленими коментарями.

По поверненню в Україну у Олександра в графіку заплановано безліч нових цікавих проектів і зйомок.

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