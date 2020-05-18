Не бажайте мені перемоги: Дана з Холостяк-10 зважилася на одкровення після зустрічі з батьками Макса

Дана з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dana_okhanska)

Дана звернулася до Макса Михайлюка і своїм шанувальникам

Емоції романтичного реаліті Холостяк-10 розпечені до межі. Вже в цю п'ятницю, 22 травня шанувальники проекту дізнаються ім'я переможниці, якій Макс Михайлюк зробить пропозицію і продовжить з нею стосунки поза межами проекту. Нагадаємо, що під час одинадцятого випуску шоу Макс знайомив трьох учасниць (Віка, Даша і Дана) зі своїми батьками в рідній Одесі. За підсумками випуску, проект покинула Віка. На фінішній прямій опинилися Дана Оханська і Даша Ульянова.

Передостанній випуск був дуже напруженим. Дівчатам необхідно було справити позитивне враження на батьків Макса, які також поділилися з ним своїми спостереженнями.

Максу здалося, що Дана ніяк не хоче бути з нею щирою і розкритися на проекті. Чоловік припустив, що у спілкуванні з батьками дівчина вела себе "дуже правильно". Михайлюк переживає, що досвід участі в ТВ-проекті навчив Дану "продумувати кожен свій крок" і "планувати свою поведінку". Безумовно, такі зауваження Макса зачепили почуття Дани. І дівчина вирішила відверто висловитися своїм instagram-пыдписникам.

“Вибач, Макс, що я вмію чітко висловлювати свою думку і вести себе відповідно до ситуації. Як люди поводять себе в театрі, а як в нічному клубі? На дні народженні друга і на діловій зустрічі? На початку стосунків, коли ще не звикли одне до одного і є сором’язливість, та після декількох місяців, а потім і років разом? Так, по-різному. ⠀

От і на першій зустрічі з батьками потенційного хлопця/чоловіка теж завжди є стриманість тощо. Я так і не зрозуміла, до чого телевізійний проект 4-річної давнини до того, що і як я говорю. Тим паче, проект, де абсолютно не про стратегії і не про плани, не про продуманість і аж ніяк не про завойовуваність чиєїсь симпатії", — пише Дана Оханська.

Також дівчина опублікувала фото свого романтичного образу з останньої церемонії троянд. Тоді красуня з'явилася в вечірный білосніжній сукні, немов наречена. Сукня вигідно підкреслює зону декольте. А також додатково декорована срібними паєтками та бісером. Окремої уваги заслуговує довгий шлейф-накидка, що додає образу романтичності.

Волосся Дани було зібране в елегантну вечірню зачіску з випущеними пасмами. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі і злегка рожеві губи.

Дана з Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дана зробила відверте зізнання, а також щиро подякувала своїм прихильникам за підтримку. "Холостячка" підкреслила, що її аудиторія - інтелектуальна.

“Дякую всім за такі теплі та мудрі слова! Я рада, що моя аудиторія саме така. З високими інтелектуальними здібностями, з вмінням влучно висловлювати свою думку, мислити нестандартно і бачити більше і глибше. Ви - люди, які не мають стадного інстинкту, не слідують за натовпом. Ви - особливі. Ви - у меншості. І це прекрасно. Читаю ваші наповнені змістом повідомлення, ваш аналіз всього, що відбувається, і мене охоплює гордість за ваш гострий розум (сьогодні я, навіть, відкрила для себе новий термін «сіблінг», що вживається і в психології, завдяки одному з повідомлень)", — пише Дана.

Також дівчина несподівано попросила пыдписникыв не бажати їй перемоги!

“Не бажайте мені перемоги :) Це не конкурс. Не змагання. Прийнамні для мене це не було так. Я від самого початку, як і мої батьки, бажала собі, щоб просто все склалось саме так, як для мене буде найкраще… І з вашими такими приємними побажаннями все обов‘язково так і буде", - підсумувала Дана Оханська.

Шанувальники Дани поспішили підтримати свою улюбленицю:

Ти проста i світла Людина!!!

Дуже гарне плаття! А українська мова просто пісня

Ви дуже вродлива і розумна людина, нехай вам щастить.

Дано, прекрасна, розумна україночка! Просто милуюся тобою. Якби не ти і Алінка шоу можна було і не дивитися. ти гідна гарного чоловіка. Щасти тобі

Самий твій ніжний образ

Дана,ти сама класна!!

Така гарна і мила, дуже хочу щоб ти виграла а не Даша

Даночка, я за тебе, я впевнена Макс зробить правильний вибір

Скріншот коментарів: instagram.com/dana_okhanska

Нагадаємо, раніше Віка з Холостяк-10 розповіла про рішення після розставання з Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова