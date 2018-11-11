ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Бажання збуваються": Аніта Луценко різко висловилася про викрадення авта (відео)

Lite » Зірки 11.11.2018 - 09:30

Відео: Аніта Луценко висловилася про чорній смузі (Youtube-канал/Світське життя)

Ккраїнська фітнес-тренер Аніта Луценко різко висловилася про викрадення власного авта та пограбування квартири, поки вона з сім'єю відпочивала в Домінікані. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Поки що не знайдена. Але ви знаєте, я б так хотіла поміняти авто. Тому бажання збуваються. І звичайно, що наш переїзд в нову квартиру був здійснений трохи раніше запланованого", - сказала вона.

Більше того, Луценко уточнила, що для неї головне, щоб "всі залишилися живі і здорові".

&quot;Бажання збуваються&quot;: Аніта Луценко різко висловилася про викрадення авта (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Тому я задоволена, що всі живі і здорові. Але вкрали абсолютно все: сукні та навіть парфуми. Не можу сказати, що сподіваюся на виявлення авто або ювелірних виробів. Тому чоловікові є що дарувати на всі свята", - підкреслила вона.

&quot;Бажання збуваються&quot;: Аніта Луценко різко висловилася про викрадення авта (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, Луценко зізналася, що злодії винесли всі прикраси — навіть заохочувальний ювелірний приз за участь у Танцях. На даний момент у фітнес-тренера не залишилося ні одного кільця.

Як повідомлялося раніше, Аніта Луценко повідомила, що після того, як вони з чоловіком повернулися додому з подорожі по Домінікані, вони виявили, що їх пограбували, а також викрали їх автомобіль

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: РБК-Україна)

Новини України Аніта Луценкопограбування
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся