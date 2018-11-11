"Бажання збуваються": Аніта Луценко різко висловилася про викрадення авта (відео)

Відео: Аніта Луценко висловилася про чорній смузі (Youtube-канал/Світське життя)

Ккраїнська фітнес-тренер Аніта Луценко різко висловилася про викрадення власного авта та пограбування квартири, поки вона з сім'єю відпочивала в Домінікані. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Поки що не знайдена. Але ви знаєте, я б так хотіла поміняти авто. Тому бажання збуваються. І звичайно, що наш переїзд в нову квартиру був здійснений трохи раніше запланованого", - сказала вона.

Більше того, Луценко уточнила, що для неї головне, щоб "всі залишилися живі і здорові".

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Тому я задоволена, що всі живі і здорові. Але вкрали абсолютно все: сукні та навіть парфуми. Не можу сказати, що сподіваюся на виявлення авто або ювелірних виробів. Тому чоловікові є що дарувати на всі свята", - підкреслила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, Луценко зізналася, що злодії винесли всі прикраси — навіть заохочувальний ювелірний приз за участь у Танцях. На даний момент у фітнес-тренера не залишилося ні одного кільця.

Як повідомлялося раніше, Аніта Луценко повідомила, що після того, як вони з чоловіком повернулися додому з подорожі по Домінікані, вони виявили, що їх пограбували, а також викрали їх автомобіль

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: РБК-Україна)