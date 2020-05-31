Бажання бути ідеальним: Слава з НеАнгелів без білизни поміркувала на важливу тему

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка розповіла, як дитячі страхи і комплекси заважають в подальшому житті

Солістка "НеАнгелів" Слава Камінська найчастіше зараз показує в своєму Instagram своїх дітей - сина Леона і доньку Лауру. Зіркова мама щосили розважала малят на карантині, а зараз вони вже почали вибиратися на прогулянки на природу. Крім того, співачка часто ділиться своїми думками на актуальні і важливі теми, деколи буваючи досить відвертою. Так, у новій публікації артистка з'явилася у відвертому образі і поміркувала про страхи і комплекси, які заважають нам жити.

На знімку Слава відображена в білій розстебнутій сорочці, при цьому на ній немає нижньої білизни. Виконавиця склала руки під грудьми і пронизливо дивиться в об'єктив, а за нею видно розмитий силует чоловіка.

Співачка задається питанням - чому люди так легко показують оголене тіло, але бояться оголити душу.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Чому люди з такою легкістю демонструють свої оголені тіла і з таким жахом приховують свою внутрішню наготу? Чому намагаються підсвітити всі грані зі знаком + і старанно приховують мінуси? Не винайду велосипед, якщо скажу, що причиною тому дитячі травми і комплекси, болі та слабкості. Ну і ключове - страхи. Страхи паралізують адекватну оцінку себе, і роблять залежними від думки оточуючих. Звідси бажання бути ідеальним і «відповідати». Грати фразами і фактами", - вважає Камінська.

Слава зізналася, що у неї були такі періоди, проте зараз вона не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо вона відрізняється від думки більшості.

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"І за підсумком щоб що?) Напевно, щоб було не так страшно зустрітися з собою справжнім і зізнатися собі у своїй недосконалості. Природно, і в моєму житті були періоди, коли трусила говорити, що думаю і спиралася на думку інших людей. Зараз же дихаю рівномірно, коли висловлюю, можливо, не популярну для когось думку. І велика мені за це подяку. Здаватися чи бути - ось в чому питання", - поділилася зірка.

Одкровення артистки викликали бурхливі обговорення серед її підписників - багато погодилися з нею і подякували за щирість.

Коли все ідеально. А за Вами Ваш колишній чоловік

Залякані з дитинства бути справжніми ))

Красуня

100% всім подобається награність і фальш!Завжди потрібно бути самим собою

Бути самим собою , бути унікальною людиною -найголовніше

Слабкі духом,чи розуміють ущербність свого внутрішнього я.

Бути собою - мистецтво! Ви вмієте, це супер

Гарна Слава

Я раптово вас заобожала!

Дуже красива! І справжня без пафосу! Просто без коментарів!!! Богиня

100% бути

Шикарна жінка

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська розповіла про нового обранця та його стосунки з її дітьми.

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Автор: Марина Настевіч