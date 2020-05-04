Чекаємо весілля: Тіна Кароль та Дан Балан зворушили до сліз ексклюзивним закулісним відео

Тіна Кароль та Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Артисти відкрито кокетували під час репетиції

Тіна Кароль та Дан Балан майстерно підігрівають чутки про свій роман, а шанувальники знаходять все більше і більше підтверджень того, що пара може бути дійсно разом не тільки в кадрі, але і в житті. Так, особливо уважні шанувальники артистів побачили на чуттєвому фото обкладинки їх нового дуетного треку "Помнишь" обручку на пальці співачки. Тепер же черговою порцією їжі для раздумів стало відео, яке Дан Балан опублікував в Instagram.

У ролику можна побачити фрагмент репетиції артистів під час запису дуетної пісні. Дан і Тіна жартують і кокетують. Співачка одягнена в довгу сукню з розрізами з боків і кардиган, вона танцює, а потім обмінюється з колегою жартівливими фразами, а в кінці ласкаво називає його: "Дурбецало".

Дано вирішив використовувати в якості підпису рядок з нового хіта:

"Помнишь?

Ленивые зрачки, утром пели..

и падали с земли в мир серый

...мы знали, как вставать,

как вертится кровать...

А помнишь?

Любые дни не дни, а мгновенья..

когда ты смотришь так, нет мгновений..

мы ожили опять

и вспомнили опять

все, что пели".

Шанувальники пари були зворушені до сліз пронизливими закулісними кадрами і зізналися, що чекають весілля кумирів.

Які ви класні. Чекаю весілля, Данчик

Боже, її Ви ідеальна пара

Аааа, які ви солодкі. Дан, дурбецало - це улюблене слово Тіни?

Краще будь-якого кліпу . Настільки це мило. Котики

Ви тут такі милі та позитивні

Які ж ви кльові! Відкриті і зовсім не зіркові! Здоров'я вам і щастя!

Ось вона – любов

Такі смішні, справжні

Коли весілля?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що під час вокальних "нокаутів" на шоу Голос країни 10 на сцені раптово з'явилася мама Дана Балана, Людмила, і підкорила запальною весільною піснею.