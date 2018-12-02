"Чекали Лободу, а приїхав Потап": Ліндеманна помітили в київському барі

Фото: Тілль Ліндеманн (прес-служба Rammstein)

Артисти мило розмовляли в одному з питних закладів столиці

Відомий український продюсер і виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, був помічений у компанії соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна в одному з київських питних закладів. Фронтмен Rammstein прибув до Києва для презентації авторського збірника поезії Messer, але мабуть їхати з української столиці не поспішає. Відеофрагменти зустрічі відомих артистів опублікувала адміністрація бару в своєму профілі у Facebook.

На коротких відео, розміщених в мережі видно, як 55-річний Тілль Ліндеманн і Потап ведуть жваву бесіду, сміються. Судячи з усього, співак і продюсер знайомі не перший день.

"Не знаємо, де ви проводите свої вечора, а ось соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн цей вечір проводить у нас", — пишуть у REBER BAR.

Відео: (facebook.com/REBER BAR)

Судячи з усього, знаменитості перетнулися в одному з барів столиці незабаром після завершення автограф-сесії Ліндеманна.

"Чомусь всі чекали Лободу, а приїхав Потап", - зіронізували автори ролика.

Відео: (facebook.com/REBER BAR)

У коментарях під роликом гості не залишилися без уваги.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/REBER BAR

Нагадаємо, що Лобода зізналася, чому приховує ім'я батька своєї молодшої дочки.

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Відео: (video.rbc.ua)