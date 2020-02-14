Жарку Лесю Нікітюк в купальнику порівняли з Дженніфер Еністон

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала пляжне селфі

Леся Нікітюк завжди з гумором підходить до всього, за що б не бралася. Шанувальники обожнюють її за іронічність та позитив, який ведуча буквально випромінює. Так, Леді Ле обожнює інтригувати підписників і час від часу підливати масла у вогонь чуток про особисте життя. Наприклад, під час відпочинку з подругою в ОАЕ вона раптово показала кругленький животик. Хоч Леся повернулася в Київ, вона продовжує ділитися фото з відпустки.

Так, теледіва вирішила привітати шанувальників з Днем закоханих. Для цього вона обрала пляжне селфі. В кадрі – ведуча у ліфі від купальника і з келихом в руці. Вона нахилилася до камери і посміхається в об'єктив.

"Вип'ємо за кохання", - написала шоувумен під постом. Шанувальники Леді Ле кинулися тут же її вітати з Днем Святого Валентина і бажати знайти особисте щастя і зустріти коханого і єдиного.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Не обійшлося і без цунамі компліментів. Також Лесю порівняли з актрисою Дженніфер Еністон, яка, до речі, нещодавно роздяглася для обкладинки глянцю і вразила прекрасною формою.

На Дженіфер Еністон схожа

Купальник клас

Ти класна,прикольна

Богиня краси

Зайченя

Леся,палкого кохання і справжнього,щоб голова йшла обертом не від шампанського!

Леся,ти нереальна красуня

Богиня

Краса

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк представила прем'єру композиції "Ями", яка стала саундтреком до авторського тревел-шоу зірки під назвою LeМаршрутка. Леді Ле налаштована рішуче і навіть натякає шанувальникам на запис цілого альбому.