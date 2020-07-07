Жарко! TAYANNA знялася повністю оголеною для чоловічого журналу, показавши струнке тіло

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка показала свої жаркі фото в стилі ню

TAYANNA неодноразово оспівувала своїх піснях жіночу силу і незламність залишаючись при цьому ніжною, чуттєвою і вразливою. Вона культивує у своїй творчості цю тему, радує прихльників життєствердними релізами, а в цей раз вирішила вразити одкровеннями іншого роду і знялася повністю оголеною для відомого чоловічого видання.

Співачка ризикнула оголитися на камеру і показала digital-обкладинку журналу XXL і вибірково опублікувала фото на сторінці в Instagram. На відвертому кадрі вона позує в шовкової бузі ніжно-рожевого відтінку, під якої немає білизни. На інших кадрах вона постала повністю оголеною, прикривши інтимну частину тіла квіткою.

"Сьогодні як ніколи жінка повинна вміти відчувати свою красу. Нашій волі, енергії та майстерності підвладне все, ми проектуємо красу навколо - ніжністю змінюємо світ. Звісно, потрібно працювати над своїм внутрішнім і зовнішнім станом, щоб бути прикладом своїм дітям, своїм шанувальникам і навіть тім, хто не любити тебе. Я, як і багато жінок, щодня вибудовую своє життя, стаю сильнішою і відкритішою", - вважає співачка, про що написала під фото обкладинки чоловічого видання.

TAYANNA оголилася для обкладинки відомого журналу для чоловіків (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Прихильники прийшли в захват від сміливого експерименту артистки і її струнких форм.

Неймовірна

Красуня

Як же ти прекрасна, мила

Шикарна

Казкова

Вау, яка розкішна!

Новий тренд цього літа одним словом: жарко

І форма, і наповненість

Кайф

Дуже красива

Скріншот коментарів

Раніше TAYANNA розповіла про роман свого колишнього чоловіка Єгора Гліба з колегою Ані Лрак та його стосунки з сином.