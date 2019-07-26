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Спекотна Настя Каменських спокусила "хижим" образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 10:29
Спекотна Настя Каменських спокусила "хижим" образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських, як завжди, на стилі!

Настя Каменських не перестає дивувати своїм бездоганним відчуттям стилю і смаку. Українська виконавиця дуже точно відстежує останні модні тренди і намагається їм відповідати, що у неї виходить дуже вдало. Так, Каменських продемонструвала новий чудовий образ, в якому поєднуються одразу кілька трендів цього сезону.

Зазначимо, що 25 липня в Баку стартував міжнародний музичний фестиваль "Жара". На відкритті фестивалю крім Каменських також виступив ряд не менш відомих українських артистів: Діма Монатік, гурт "Время и Стекло", Потап зі своєю групою MOZGI.

На червону доріжку відкриття фестивалю Каменських вийшла в яскравому вбранні - облягаючій сукні з відкритими плечима і оверсайз піджак. Плаття і піджак ушиті паєтками кислотно-рожевого відтінку. При цьому на вбранні бачимо трендовий в тому році анімалістичный принт. Свій розкішний образ Настя доповнила чорними босоніжками на підборах. Волосся випрасувані, а зачіска прикрашена рожевими шпильками. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Спекотна Настя Каменських спокусила &quot;хижим&quot; образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку

Спекотна Настя Каменських спокусила &quot;хижим&quot; образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку

Стильна Настя Камеснких на фестивалі "Жара" в Баку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сьогодні на міжнародному фестивалі "Жара" в Баку по-справжньому гаряче і дуууже жарко" Неймовірна атмосфера, дуже теплий прийом артистів з усіх куточків світу і тільки найпозитивніші емоції! Як вам мій образ? Сьогодні я солодка піна колада", - підписала фото Каменських.

Ще один коментар від співачки: “Я обожнюю жаркі вечора! Ставте лайк, якщо ви теж!"

Шанувальники співачки прийшли в невимовний захват від її нового образу. І буквально засипали свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • “Образ класний, все тобі до лиця! Красуня"
  • "Розкішні груди"
  • "Дуже ніжно і сексуально"
  • “Гарна, як завжди!) Жінка на всі сто"
  • "На Моніку схожа"
  • "Королева"
  • "Ось це дівчинка, хотів би я собі таку"
  • "Ой, яка ляля"
  • "Шикарна"

Спекотна Настя Каменських спокусила &quot;хижим&quot; образом у відвертій сукні на фестивалі в БакуСпекотна Настя Каменських спокусила &quot;хижим&quot; образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських спокусила ранковим фото у спідній білизні. Українська співачка показала своє ранкове відображення в білосніжному комплекті. При цьому новий пост Настя сопровоила важливою інформацією, поділившись своїм розпорядком дня.

Також до цього Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом.

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