"Ух, яка мила": Настя Каменських спокусила ранковим фото у спідній білизні

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Камських і пікантне фото показала, і корисною інформацією поділилася

Настя Каменських останнім часом все частіше і частіше балує шанувальників пікантними кадрами. Буквально днями Настя підкорила розкішними формами у відвертій чорно-білій зйомці для відомого глянцю. Співачка опублікувала кілька кадрів, позуючи в абсолютно різних образах на тлі міського пейзажу. При цьому кожен кадр по-своєму відвертий і чуттєвий.

Потім послідував новий спокусливий образ для зйомок чергового ефіру шоу Х-Фактор на телеканалі СТБ. Тоді українська виконавиця показала свій дійсно блискучий образ – в незвичайному блискучому костюмі. Більш того, Настя також одягла короткий топ, який визирав із розкрито жакета. Зачіска - трендовий ефект мокрого волосся.

Новий день – новий пікантний образ. На цей раз Каменських показала себе в білосніжній нижній білизні. Так, на своїй instagram-сторінці Настя опублікувала фото – відображення в дзеркалі. На знімку Настя у білизні, із зубною щіткою в руках, ще не нафарбована. Так що не складно здогадатися, що знімок був зроблений вранці.

Ранкове фото Настя вирішила супроводжувати корисною інформацією про свій розпорядок дня. Співачка наголосила, що любить рано вставати і лягати спати о 10-11 вечора.

"Напевно, вам цікаво, як проходить мій день. Зараз розповім. Я людина тайм-менеджменту і не люблю втрачати час, тому у мене все розписано. Я дотримуюся графіка, завдяки якому все встигаю і йду до своїх цілей в рамках челлендж #обіцяюзаліто", - почала свій пост Настя.

Настя Камеснких в нижній білизні (фото: instagram.com/kamenskux)

В який раз Каменських уточнила, що вона прокидається о 6 ранку.

"Люблю прокидатися о 6 ранку і починати день зі спорту: якщо я вдома, то йду на тренування або пробіжку, а якщо на гастролях – займаюся у спортзалі готелю. Кажуть, що займатися спортом краще всього вранці через гормони, які виділяються в організмі. На роботу я включаюся відразу ж після тренування. День виходить дуже активним і насиченим. Але найголовніше — раніше встав — більше встиг! Харчуюся теж за графіком", - розповідає Каменських.

"Якщо у мене немає пізніх концертів, лягаю спати близько 10-11 вечора, адже давно доведено, що найбільш цінні години сну з 10 до 4 ранку!" – підсумувала Настя.

Шанувальники Каменських тут же взялися коментувати її новий знімок:

"У Насті відмінна фігурка"

"Ну не можна бути красивою такою"

"Шикарна! У мене теж все за графіком, інакше обкладинки і щоденники не приїдуть вчасно"

"Солодка дівчинка)"

"Це здорово! Ви молодчинка!!! А я напевно ледащо... хоча останні 6 років сил не вистачає... з дітками просто нереально дотримуватися графіку... Але вони - це найцінніше в житті"

"Ух яка милинькая"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Каменських чесно зізналася, без чого не може жити. І знову тема стосувалася її розпорядку дня. І ранніх підйомів.