Жар-птиця: Ані Лорак у строкатому вбранні блиснула стрункими ніжками

Зірка закликала цінувати кожну мить у житті

Ани Лорак, которая ранее взволновала поклонников фото в облегающем боди, показала новый снимок с концерта в пестром наряде, который изящно подчеркнул ее стройную фигуру. Кадр певица опубликовала на своей странице в Instagram и сопроводила жизнеутверждающим обращением к фанатам.

Звезда отметила, что в жизни человека каждый момент является безценным, и ценить необходимо каждое мгновение.

"Лучшие моменты жизни не в будущем. Они происходят прямо сейчас! Не пропустите их!" - написала Лорак.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезда также опубликовала видео со своего концерта "Дива" в Новокузнецке (РФ). На одном из роликов показано, как Ани перепела знаменитый хит Уитни Хьюстон.

Видео: instagram.com/anilorak

Видео: instagram.com/anilorak

Поклонники Ани Лорак восхищаются ее образом и выступлением на концерте и осыпают ее горячими комплиментами. Некоторые также шутливо комментируют слова звезды о различных жизненных моментах:

"Не знаю, у меня сейчас болит голова и забит нос и давление аж глаза вылазят, очень лучшие моменты";

"Глаз не отвести, как красиво. То ли ангел, то ли Дива! Красавица";

"Красивая богиня";

"Шикарное фото! Вы такая добрая, искренняя, ваша любовь к сцене и поклонникам чувствуется даже через экран телефона";

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Браво за хорошие слова и послание нам, людям! Спасибо!"

"Обалденной красоты человек, молодец. С удовольствием сходила на концерт, нет, спектакль, иначе нельзя назвать. До дрожи, до улыбки, до восторга! Очень достойно, очень. Всем рекомендую!"

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак удивила роскошным бюстом в облегающем топе.

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