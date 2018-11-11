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Зеленський померялся "кульками" із Сивохо (фото)

Lite » Зірки 11.11.2018 - 14:55
Ілюстративне фото (Styler, колаж)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Гуморист придумав оригінальну альтернативу

Популярний український гуморист Сергій Сивохо вирішив помірятися "кульками" з шоуменом і телеведучим Володимиром Зеленським. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Антон Геометрів. Зекубили проти Зашариков", - йдеться у підписі до фото.

Зеленський померялся &quot;кульками&quot; із Сивохо (фото)

Фото: Сивохо і Зеленський (instagram.com/sivoha.official)

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку можна помітити пресс Володимира Зеленського і живіт Сергія Сивого. При цьому, за словами користувачів, гуморист все одно є "красенем", оскільки зумів скинути значну частину зайвої ваги.

"Заздрісний погляд Зеленського", - сказав користувач Давид Король.

"Сергій Анатолійович, ну ви красунчик", - підкреслив юзер Дмитро Ковальов.

"Сергій Анатолійович шикарний", - підкреслила користувач Яна Круглова.

Зеленський померялся &quot;кульками&quot; із Сивохо (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/sivoha.official)

До речі, популярний український телеведучий і комік Сергій Сивохо вразив шанувальників "схудли" фото.

Нагадаємо, зірка студії "Квартал-95" Євген Кошовий розповів про труднощі своєї роботи в рамках популярного проекту Ліга Сміху. Як виявилося, за кадром в деяких моментах сміх соврешенно недоречний. Зокрема, він пояснив позапланову заміну його з тренерів Сергія Сивохо.

Новини України ЗеленскийВолодимир Зеленський
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