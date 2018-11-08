Зеленський без футболки показав накачаний торс (відео)

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Шанувальники жартома зазначили, мовляв, Зеленський готується до бою

Відомий український шоумен Володимир Зеленський похвалився досягненнями тривалих і наполегливих тренувань з персональним тренером. Так, на своїй instagram-сторінці актор студії "Квартал 95" опублікував нове "спортивне" відео з хештегом #zekubiki, під яким шоумен ділиться своїми тренуваннями і досягненнями.

На новому ролику Зеленський показав ранкове тренування, націлене на розвиток м'язів торсу. При цьому за кадром тренер пояснює Володимиру, як слід правильно виконувати цю вправу.

Однак головна "родзинка" тренування шоумена, яка і привернула увагу підписників, — Зеленський тренується без футболки, демонструючи своє підтягнуте тіло.

Сам же актор на цю тему пожартував наступним чином:

"Забув футболку, але не забув шорти))) Слава Богу!" — підписав пост Зеленський.

Володимир Зеленський на ранковому тренуванні (відео: instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, раніше квартальці жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками. Тоді відомого ресторатора пародіював Зеленський і багато глядачі відзначили, що він у прекрасній фізичній формі.

Шанувальники Зеленського поспішили залишити свої захоплені відгуки.

"Ось, як проходить підготовка до бою з Ломаченко", — жартує bort.nik.

"Гарний і в спортзалі, і на сцені! Так тримати", — захоплюється verababushenko.

"Володя, на ринок працювати грузщиком треба йти) Там кращі навантаження будуть", — сміється alekseyhrebenik.

"Молодець, чоловікам треба брати з нього приклад", — радить sve.kaa.

"Вова, та напишіть ви вже чесно: "Дивіться, які титеньки накачав!")) Вам можна", — жартує natash_saveleva.

"Щось я не вірю, що він забув футболку", — пише _lenka_0807_

"Справжній козак", — захоплюється aleks_shevliakov.

"Прогрес видно, ще рік на масу і плейбой готовий", — зазначає pollpottor.

"Маленький Рембо", — пише airin_bohun.

Скріншот коментарів: instagram.com/zelenskiy_official

Нагадаємо, вже в кінці грудня глядачі зможуть побачити нову українську комедію від студії "Квартал 95" — фільм про сімейні відносини "Я, ти, він, вона". Нещодавно Зеленський поділився милими "сімейними" фото з головними героями фільму.

Також раніше актори студії "Квартал 95" показали нову пародію і розповіли про що не говорять депутати.

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