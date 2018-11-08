Зеленський без футболки показав накачаний торс (відео)

Шанувальники жартома зазначили, мовляв, Зеленський готується до бою
Відомий український шоумен Володимир Зеленський похвалився досягненнями тривалих і наполегливих тренувань з персональним тренером. Так, на своїй instagram-сторінці актор студії "Квартал 95" опублікував нове "спортивне" відео з хештегом #zekubiki, під яким шоумен ділиться своїми тренуваннями і досягненнями.
На новому ролику Зеленський показав ранкове тренування, націлене на розвиток м'язів торсу. При цьому за кадром тренер пояснює Володимиру, як слід правильно виконувати цю вправу.
Однак головна "родзинка" тренування шоумена, яка і привернула увагу підписників, — Зеленський тренується без футболки, демонструючи своє підтягнуте тіло.
Сам же актор на цю тему пожартував наступним чином:
"Забув футболку, але не забув шорти))) Слава Богу!" — підписав пост Зеленський.
Володимир Зеленський на ранковому тренуванні (відео: instagram.com/zelenskiy_official)
До речі, раніше квартальці жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками. Тоді відомого ресторатора пародіював Зеленський і багато глядачі відзначили, що він у прекрасній фізичній формі.
Шанувальники Зеленського поспішили залишити свої захоплені відгуки.
"Ось, як проходить підготовка до бою з Ломаченко", — жартує bort.nik.
"Гарний і в спортзалі, і на сцені! Так тримати", — захоплюється verababushenko.
"Володя, на ринок працювати грузщиком треба йти) Там кращі навантаження будуть", — сміється alekseyhrebenik.
"Молодець, чоловікам треба брати з нього приклад", — радить sve.kaa.
"Вова, та напишіть ви вже чесно: "Дивіться, які титеньки накачав!")) Вам можна", — жартує natash_saveleva.
"Щось я не вірю, що він забув футболку", — пише _lenka_0807_
"Справжній козак", — захоплюється aleks_shevliakov.
"Прогрес видно, ще рік на масу і плейбой готовий", — зазначає pollpottor.
"Маленький Рембо", — пише airin_bohun.
Скріншот коментарів: instagram.com/zelenskiy_official
Нагадаємо, вже в кінці грудня глядачі зможуть побачити нову українську комедію від студії "Квартал 95" — фільм про сімейні відносини "Я, ти, він, вона". Нещодавно Зеленський поділився милими "сімейними" фото з головними героями фільму.
Також раніше актори студії "Квартал 95" показали нову пародію і розповіли про що не говорять депутати.
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