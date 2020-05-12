Здоровий сніданок для красивої шкіри: Меган Маркл зізналася, з чого починає свій день

Меган Маркл знаменита своєю бездоганною шкірою, секрет якої намагається вивідати весь світ. Крім широко розрекламованої гімнастики для лиця, экс-герцогиня небайдужа до корисних сніданків. Так що не дивно, що її шкіра буквально світиться здоров'ям, чистотою та свіжістю.

Один з найбільш частих варіантів, які вживає екс-герцогиня і турботлива мама – пудинг з ягодами і насінням чіа. Він містить багато клітковини, білка і антиоксидантів, тому ідеально підходить, якщо ви хочете харчуватися здоровою їжею. Ну і ніхто не відмовиться від такого бонусу як королівська шкіра, вірно?

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами Меган, вона намагається не перевантажувати травлення з ранку, віддаючи перевагу легкі страви, такі як боули з фруктами, фруктові смузі або вівсяна каша з фруктами. Але пудинг в цьому списку стоїть осібно. Він настільки чудовий, що його можна з'їсти навіть на десерт або як смачної закуски. Ще в серпні 2016 року Меган розповіла в інтерв'ю, що це одне з блюд, яке завжди є на столі: «Я роблю пудинг з насінням чіа щотижня. Він такий легкий і смачний...".

Секрет ідеальної форми – здорова їжа (фото: instagram.com/sussexroyal)

До того як приєднатися до королівської сім'ї, герцогиня регулярно ділилася рецептами своїх улюблених страв за допомогою свого блогу в Instagram. Так що рецептом вона поділилася з фоловерами «з перших вуст». Як зізнається Меган, вона готує страву з вечора і залишає на ніч у холодильнику.

Домашній пудинг з насіння чіа від Меган Маркл

1 склянка мигдального молока, 2 ст. л. насіння чіа, кориця, ваніль, агава, ягоди і кокос (за смаком).

Змішайте інгредієнти в мисці, перемішайте і зберігайте в холодильнику протягом ночі. Додайте додаткові інгредієнти за вашим вибором і подавайте.