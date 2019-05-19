Запальничка! Наталя Могилевська відірвалася за діджейським пультом на вечірці

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка проводить насичені вихідні

Популярна співачка Наталя Могилевська навіть на відпочинку не перестає думати про роботу. Нещодавно зірка побувала в Єгипті, де продовжувала будувати творчі плани і навіть займалася монтажем концерту. Крім того, на курорт артистка приїхала не одна, а з тренером, щоб не переривати занять спортом. Результатами посилених тренувань можна було помилуватися на пікантному відео, де спокуслива Наталя показала пружні сідниці. Втім, знаменитість повернулася в Україну і приступила до реалізації своїх планів – провела мотививаційний майстер-клас, а також встигла заглянути на одну з київських вечірок і потрапила на святкування дня народження співачки Камалії. Відповідний фотосет з'явився на її сторінці в Instagam.

Фотозвіт з заходів вийшов яскравий, а проведений час – насиченим і веселим. Наталя навіть встала за діджейський пульт і явно насолоджувалася тим, що відбувається. Вона весело сміється і веселиться, відриваючись в компанії друзів.

На одному з кадром виконавиця відображена разом з телеведучою Катею Осадчою, якій зірка дала відверте інтерв'ю. На іншому – позує разом з фешн-фотогрфом Сонею Плакидюк.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Для вечірки артистка вибрала ефектне темно-синє плаття, в якості аксесуарів Наталія зупинилася на звисаючих довгих массивних срібних сережках, а природний макіяж надавав її квітучому вигляду свіжості.

"Ось так пройшли вихідні. Було добре!" - чесно зізналася вона шанувальникам у підпису під фотозвітом.

Від компліментів для чарівної артистки не зміг втриматися навіть відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. "Вау!" - написав він під постом співачки.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думка режисера розділили і шанувальники Наталі, які не могли натішитися перевіленню співачки, яка стала ще більш жіночною і розкішною.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Шикарно виглядите, залишайтеся такою ж позитивною", "Наталочко, Ви прекрасні... Захоплююся Вами", "Синий колір сукні Вам до лиця і DJ-ий пульт. Дуже гарна дівчина", "Ви — неймовірна!", "Наталка -запальничка!", "Суперская...природна..жіночна...справжня", "Схоже ви, Наташа, не старіє, тому що ви просочені навесні і позитивом", - відзначали коментатори.

Раніше Наталія Могилевська зізналася, чому розпався її шлюб та не складалися стосунки з чоловіками.